Кои са компонентите на колата, които се повреждат първи поради некачествено гориво?

Зареждането с гориво с компрометирано качество остава сред най-сериозните рискове за дълговечността на всеки автомобилен двигател. Впръскването на нестандартен бензин или дизел задвижва верижна реакция от повреди, която бързо поразява ключови възли в агрегата и изпускателната система.
Първата линия на защита, която понася директния удар, са запалителните свещи. Наличието на евтини добавки и непълното изгаряне образуват плътни въглеродни отлагания по електродите. Това води до прекъсвания в работния цикъл, загуба на мощност и прекомерни вибрации на празен ход.
Непосредствено след тях страдат горивните инжектори. Натрупването на смолисти утайки запушва фините дюзи, разваля геометрията на впръскване, а в по-тежки случаи инжекторът остава блокиран в отворено положение, препълвайки цилиндъра с гориво.
Попадналите в резервоара твърди частици и влага поставят под изключително натоварване горивния филтър и помпата. Запушването пречи на нормалния поток, което кара помпата да работи на границата на възможностите си и често води до нейното изгаряне.
Крайната дестинация на вредните съставки е изпускателната система. Излишъкът от сяра и метални съединения в евтините горива бързо унищожава каталитичния конвертор и ламбда сондите. Тяхното деградиране води до системни грешки в управляващия блок и скъпоструваща подмяна на пречистващите елементи.
Икономията от няколко стотинки на литър на съмнителни обекти е напълно неоправдана спрямо финансовия удар при ремонт на горивната система. Изборът на доказани вериги бензиностанции остава най-сигурната превенция срещу неочаквани и тежки повреди в сервиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
11:49 26.08.2026
2 авантгард
Както и с алкохола.
11:49 26.08.2026
3 Лука от ойла
Коментиран от #4, #5
11:52 26.08.2026
4 Георги
До коментар #3 от "Лука от ойла":ето аз ще ти кажа заради усложнения транспорт и меясмотата полрай развитието на ситуацията в Иран!
11:56 26.08.2026
5 Ония с форда
До коментар #3 от "Лука от ойла":Е ти какво искаш да то продават на левче нафтата която е рафинирана от петрол закупен на 120 долара на барел ли?
Ти би ли продавал на такива цени ако си търговеца?
12:00 26.08.2026
6 Мошенници
12:25 26.08.2026
7 Леля Гошо
12:36 26.08.2026