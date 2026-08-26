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Кои са компонентите на колата, които се повреждат първи поради некачествено гориво?

Кои са компонентите на колата, които се повреждат първи поради некачествено гориво?

26 Август, 2026 11:45 723 7

  • некачествено гориво-
  • съвети-
  • повреди

Впръскването на нестандартен бензин или дизел задвижва верижна реакция от повреди

Кои са компонентите на колата, които се повреждат първи поради некачествено гориво? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Зареждането с гориво с компрометирано качество остава сред най-сериозните рискове за дълговечността на всеки автомобилен двигател. Впръскването на нестандартен бензин или дизел задвижва верижна реакция от повреди, която бързо поразява ключови възли в агрегата и изпускателната система.

Първата линия на защита, която понася директния удар, са запалителните свещи. Наличието на евтини добавки и непълното изгаряне образуват плътни въглеродни отлагания по електродите. Това води до прекъсвания в работния цикъл, загуба на мощност и прекомерни вибрации на празен ход.

Непосредствено след тях страдат горивните инжектори. Натрупването на смолисти утайки запушва фините дюзи, разваля геометрията на впръскване, а в по-тежки случаи инжекторът остава блокиран в отворено положение, препълвайки цилиндъра с гориво.

Попадналите в резервоара твърди частици и влага поставят под изключително натоварване горивния филтър и помпата. Запушването пречи на нормалния поток, което кара помпата да работи на границата на възможностите си и често води до нейното изгаряне.

Крайната дестинация на вредните съставки е изпускателната система. Излишъкът от сяра и метални съединения в евтините горива бързо унищожава каталитичния конвертор и ламбда сондите. Тяхното деградиране води до системни грешки в управляващия блок и скъпоструваща подмяна на пречистващите елементи.

Икономията от няколко стотинки на литър на съмнителни обекти е напълно неоправдана спрямо финансовия удар при ремонт на горивната система. Изборът на доказани вериги бензиностанции остава най-сигурната превенция срещу неочаквани и тежки повреди в сервиза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 0 Отговор
    Икономията е майка на мизерията 😁

    11:49 26.08.2026

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Така е.
    Както и с алкохола.

    11:49 26.08.2026

  • 3 Лука от ойла

    8 0 Отговор
    Нашето гориво може да е най скапаното , но пък за сметка на това е най скъпото . А петрола в момента е 82 долара за барел . И никой на казва защо дизела е 1.80

    Коментиран от #4, #5

    11:52 26.08.2026

  • 4 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лука от ойла":

    ето аз ще ти кажа заради усложнения транспорт и меясмотата полрай развитието на ситуацията в Иран!

    11:56 26.08.2026

  • 5 Ония с форда

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лука от ойла":

    Е ти какво искаш да то продават на левче нафтата която е рафинирана от петрол закупен на 120 долара на барел ли?
    Ти би ли продавал на такива цени ако си търговеца?

    12:00 26.08.2026

  • 6 Мошенници

    2 0 Отговор
    Аз зареждах от скъпата нафта на Шел и почна да придърпва после минах на обикновената на Еко и е по-добре.

    12:25 26.08.2026

  • 7 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Коя верига предлага най-добро дизелово гориво?

    12:36 26.08.2026