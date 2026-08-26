Кои са компонентите на колата, които се повреждат първи поради некачествено гориво?

Зареждането с гориво с компрометирано качество остава сред най-сериозните рискове за дълговечността на всеки автомобилен двигател. Впръскването на нестандартен бензин или дизел задвижва верижна реакция от повреди, която бързо поразява ключови възли в агрегата и изпускателната система.

Първата линия на защита, която понася директния удар, са запалителните свещи. Наличието на евтини добавки и непълното изгаряне образуват плътни въглеродни отлагания по електродите. Това води до прекъсвания в работния цикъл, загуба на мощност и прекомерни вибрации на празен ход.

Непосредствено след тях страдат горивните инжектори. Натрупването на смолисти утайки запушва фините дюзи, разваля геометрията на впръскване, а в по-тежки случаи инжекторът остава блокиран в отворено положение, препълвайки цилиндъра с гориво.

Попадналите в резервоара твърди частици и влага поставят под изключително натоварване горивния филтър и помпата. Запушването пречи на нормалния поток, което кара помпата да работи на границата на възможностите си и често води до нейното изгаряне.

Крайната дестинация на вредните съставки е изпускателната система. Излишъкът от сяра и метални съединения в евтините горива бързо унищожава каталитичния конвертор и ламбда сондите. Тяхното деградиране води до системни грешки в управляващия блок и скъпоструваща подмяна на пречистващите елементи.

Икономията от няколко стотинки на литър на съмнителни обекти е напълно неоправдана спрямо финансовия удар при ремонт на горивната система. Изборът на доказани вериги бензиностанции остава най-сигурната превенция срещу неочаквани и тежки повреди в сервиза.