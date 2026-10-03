Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва

Официалният дебют на новото поколение BMW 3 Series с кодов индекс G50 бележи фундаментална повратна точка в дългогодишната история на баварския бестселър, тъй като германският производител взима смелото и дълго обсъждано решение напълно да се откаже от традиционните дизелови двигатели, насочвайки цялото си внимание към усъвършенствани бензинови агрегати, електрифицирани решения и високи технологии. Новата генерация посреща почитателите на марката с изцяло преработена дигитална архитектура, значително по-изчистен аеродинамичен силует и дългоочакваното внедряване на специализиран дрифт режим за модификациите със задвижване на четирите колела xDrive.

Българското представителство на баварския концерн вече разкри официалната ценова листа за страната, давайки ясна представа за финансовите параметри на новите возила на родния пазар. Базовият вариант в гамата е BMW 318, който разчита на бензинов двигател с мощност 156 конски сили, съчетан с автоматична скоростна кутия, като неговата стартова цена за българските клиенти започва от 46 450 евро. Стъпало по-нагоре в йерархията застава по-динамичният BMW 320, чийто бензинов агрегат генерира 211 конски сили, а началната му цена на българския пазар е установена на 53 500 евро.

За почитателите на върховият бензинов вариант, стандартната гама е допълнена от BMW M350 xDrive Sedan, който разполага с мощност от 443 конски сили и предлага споменатия атрактивен дрифт режим на цена от 78 700 евро. Освен самите модификации, българските купувачи могат да избират и между специализирани дизайнерски и спортни пакети, които допълнително подчертават характера на автомобила. Пакетът M Sport се предлага с начална цена от 57 634 евро и включва агресивно оформени брони и спортни прагове, докато по-високото ниво M Sport Pro надгражда визията с ексклузивен M заден спойлер и забележими червени M спортни спирачни апарати.