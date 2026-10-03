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Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва

Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва

3 Октомври, 2026 10:30 1 211 19

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  • българия-
  • цени

Базовият модел започва от 46 450 евро

Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Официалният дебют на новото поколение BMW 3 Series с кодов индекс G50 бележи фундаментална повратна точка в дългогодишната история на баварския бестселър, тъй като германският производител взима смелото и дълго обсъждано решение напълно да се откаже от традиционните дизелови двигатели, насочвайки цялото си внимание към усъвършенствани бензинови агрегати, електрифицирани решения и високи технологии. Новата генерация посреща почитателите на марката с изцяло преработена дигитална архитектура, значително по-изчистен аеродинамичен силует и дългоочакваното внедряване на специализиран дрифт режим за модификациите със задвижване на четирите колела xDrive.

Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва

Българското представителство на баварския концерн вече разкри официалната ценова листа за страната, давайки ясна представа за финансовите параметри на новите возила на родния пазар. Базовият вариант в гамата е BMW 318, който разчита на бензинов двигател с мощност 156 конски сили, съчетан с автоматична скоростна кутия, като неговата стартова цена за българските клиенти започва от 46 450 евро. Стъпало по-нагоре в йерархията застава по-динамичният BMW 320, чийто бензинов агрегат генерира 211 конски сили, а началната му цена на българския пазар е установена на 53 500 евро.

Новата "тройка" на BMW вече се продава у нас. Ето колко струва

За почитателите на върховият бензинов вариант, стандартната гама е допълнена от BMW M350 xDrive Sedan, който разполага с мощност от 443 конски сили и предлага споменатия атрактивен дрифт режим на цена от 78 700 евро. Освен самите модификации, българските купувачи могат да избират и между специализирани дизайнерски и спортни пакети, които допълнително подчертават характера на автомобила. Пакетът M Sport се предлага с начална цена от 57 634 евро и включва агресивно оформени брони и спортни прагове, докато по-високото ниво M Sport Pro надгражда визията с ексклузивен M заден спойлер и забележими червени M спортни спирачни апарати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С танка

    20 1 Отговор
    Какво са направили с дизайна, егати кривогледата муцуна! Отзад бива, но все повече ми заприличва на японка.

    Коментиран от #3

    10:38 03.10.2026

  • 2 Ахахахах

    17 1 Отговор
    Каква грозотия

    10:38 03.10.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "С танка":

    🚗муцунката верно прилича на Мазда 626 🚗

    Коментиран от #7

    10:44 03.10.2026

  • 4 Автомонтьорите потриват ръце

    9 0 Отговор
    Чакат баламурници, роби на марки

    10:48 03.10.2026

  • 5 Да не сте

    6 1 Отговор
    се объркали малко за цената на М пакета? около 6к Евро да, ама 57К??
    Отпред ми прилича на нещо азиатско, но отзад ужасно ми бие на Алфа. Знам че дизайна е въпрос на вкус но последните генерации за просто отврат. Не знам шеф дизайнера на какви медикамети е.
    Последните с приличен и стилен дизайн за Г20 и Г30

    10:52 03.10.2026

  • 6 Антон

    9 0 Отговор
    Колата изглежда някак си безлична, и отвън и отвътре. Направена с кофти материали в салона и още по-кофти материали, там където не се вижда.

    Коментиран от #16

    10:58 03.10.2026

  • 7 Едно към едно

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е Митсубиши Каризма от 2003 г

    Коментиран от #14

    11:00 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 авантгард

    2 1 Отговор
    7 хил. евра или близо 14 хил. лева за някакви 55 бензинови коня?!
    Ха!
    Освен това най-добри са шведските тройки.
    На далеч по-удобни цени.

    11:06 03.10.2026

  • 10 Римлянин

    3 0 Отговор
    Бате гледай в маалата след 10 години само това ще караме

    11:06 03.10.2026

  • 11 Франкенщайн

    4 1 Отговор
    Има една Хондичка , която е с такъв кокпит - от край до край , като ивица под стъклото. Отдавнашен модел. Ама ми се струва , че Хондичката беше къде ,къде по естетична. Това на снимките ,прилича на нещо сглобено от частите на пет различни марки коли.

    11:06 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тъп и грозен

    3 1 Отговор
    Това отпред аквариуми ли са или са фарове?! Щото ако сложат рибки да плуват вътре,може да се хареса на нЕкои умни и красиви еко защитници.

    11:09 03.10.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Едно към едно":

    Верно са събрали макети на японки от миналия век и ни ги пробутват за НОВА линия❗
    Като индийската количка за боклук от 60-те, която ИЛюзОН опакова с ламарина и я показва за свой джип😀
    /снимката е в мрежата/

    11:13 03.10.2026

  • 15 Тъжната истина

    4 1 Отговор
    Така става като стар Митсубиши галант си има бебе от Алфа 159.

    Коментиран от #18

    11:13 03.10.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Антон":

    ШОФЬОРА ЛИ ИМАТЕ ВПРЕДВИД🤔

    11:23 03.10.2026

  • 17 Роси

    2 0 Отговор
    Много грозна кола. Добре че минах на Бенц.

    11:37 03.10.2026

  • 18 склероза

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тъжната истина":

    Право в десетката ! Чудех се на какво мяза в муцуната , баш си мяза на Галант .

    12:02 03.10.2026

  • 19 това не е BMW

    2 0 Отговор
    Ако я няма емблемата на предният капак , по никакъв начин няма да разберем , че това е BMW.
    По скоро ще решим , че е някоя от безбройните китайски еднодневки.

    12:06 03.10.2026