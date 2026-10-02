Tesla въведе функция, която позволява потеглянето при активно зареждане на колата

Tesla въведе нова функция, предназначена за екстремни сценарии при най-лошия възможен случай, наречена „Emergency Drive Away“. Тази функционалност умишлено заобикаля един от най-основните протоколи за безопасност в съвременните електромобили, като позволява на автомобила да превключи в режим на движение и да потегли, докато все още е физически свързан с кабела на зарядна станция.

Традиционно архитектурата на електрическите автомобили налага строга механична и софтуерна блокировка, за да предотврати случайно включване на предавка от водачите, докато автомобилът е включен към зарядното устройство, като по този начин се предпазват както портът на автомобила, така и външната зарядна инфраструктура. Въпреки това нарастващите опасения за безопасността и критичните инциденти в обществените зарядни станции наложиха коренно преосмисляне на подхода. Функцията за аварийно отпътуване позволява на водачите, изправени пред непосредствена опасност, напълно да заобиколят това ограничение. С потвърждаване на специално изскачащо съобщение на централния сензорен екран системата деактивира заключващия механизъм, позволявайки незабавно избягване за сметка на целостта на хардуера.

Tesla ясно е посочила, че функцията е груб механизъм за преодоляване на ограничението като последна мярка, а не изчистен механизъм за бързо освобождаване. Използването на „Emergency Drive Away“ неизбежно ще нанесе сериозни механични повреди както на автомобила, така и на станцията за зареждане, което подчертава, че тя е предназначена единствено за истински кризисни ситуации. Освен това, за да се предотврати несериозното ѝ използване, системата задейства автоматично записване с камера и качва телеметричните данни от околността обратно в корпоративната мрежа, като умишлената злоупотреба носи риск от допълнителни санкции.

В момента функцията е ограничена до пазара в САЩ и не е налична в по-старите модели Model S и Model X, произведени преди 2021 година, но работи с всички станции Supercharger в страната, без да се налагат хардуерни модификации на зарядните станции.