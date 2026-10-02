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Tesla въведе функция, която позволява потеглянето при активно зареждане на колата

Tesla въведе функция, която позволява потеглянето при активно зареждане на колата

2 Октомври, 2026 11:01 687 3

  • tesla-
  • функция-
  • безопасност-
  • зареждане

Опцията е достъпна само за САЩ

Tesla въведе функция, която позволява потеглянето при активно зареждане на колата - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla въведе нова функция, предназначена за екстремни сценарии при най-лошия възможен случай, наречена „Emergency Drive Away“. Тази функционалност умишлено заобикаля един от най-основните протоколи за безопасност в съвременните електромобили, като позволява на автомобила да превключи в режим на движение и да потегли, докато все още е физически свързан с кабела на зарядна станция.

Традиционно архитектурата на електрическите автомобили налага строга механична и софтуерна блокировка, за да предотврати случайно включване на предавка от водачите, докато автомобилът е включен към зарядното устройство, като по този начин се предпазват както портът на автомобила, така и външната зарядна инфраструктура. Въпреки това нарастващите опасения за безопасността и критичните инциденти в обществените зарядни станции наложиха коренно преосмисляне на подхода. Функцията за аварийно отпътуване позволява на водачите, изправени пред непосредствена опасност, напълно да заобиколят това ограничение. С потвърждаване на специално изскачащо съобщение на централния сензорен екран системата деактивира заключващия механизъм, позволявайки незабавно избягване за сметка на целостта на хардуера.

Tesla въведе функция, която позволява потеглянето при активно зареждане на колата

Tesla ясно е посочила, че функцията е груб механизъм за преодоляване на ограничението като последна мярка, а не изчистен механизъм за бързо освобождаване. Използването на „Emergency Drive Away“ неизбежно ще нанесе сериозни механични повреди както на автомобила, така и на станцията за зареждане, което подчертава, че тя е предназначена единствено за истински кризисни ситуации. Освен това, за да се предотврати несериозното ѝ използване, системата задейства автоматично записване с камера и качва телеметричните данни от околността обратно в корпоративната мрежа, като умишлената злоупотреба носи риск от допълнителни санкции.

В момента функцията е ограничена до пазара в САЩ и не е налична в по-старите модели Model S и Model X, произведени преди 2021 година, но работи с всички станции Supercharger в страната, без да се налагат хардуерни модификации на зарядните станции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    0 0 Отговор
    докато цъкам из менютата да тръгна по добре слез и откачи кабела Оделно ако порта е отзад на колата при тръгване напред може да се направи да вади и изключва лесно автоматично

    11:26 02.10.2026

  • 2 Хаха

    1 0 Отговор
    Добре си бяхме с дизеловите коли без камери. Сега всичко около колата ти записват в черни кутии, тия батерии след живот 10 години ще направят електричките непродаваеми. И този ии с тези роботи е бомба със закъснител. Всички го знаят и се правят че няма опастност

    11:37 02.10.2026

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор
    Ще има откъснати кабели.

    12:30 02.10.2026