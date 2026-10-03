Още интригуващи сблъсъци от третия кръг на Лигата на нациите днес

Третият кръг от груповата фаза на Лигата на нациите достига своята съботна кулминация, слагайки край на преполовяването на мачовете в турнира. Всички погледи у нас са насочени към националния отбор на България, който от 19:00 часа гостува на лидера Исландия в преследване на първи триумф. Мачът маркира официалния дебют на новия селекционер Атанас Рибарски, поели тима след оставката на Александър Димитров.
В нашата Група 4 на Лига „C“ по същото време от 19:00 часа Естония приема Люксембург в пряк дуел за челото, а Беларус излиза като абсолютен фаворит срещу аутсайдера Сан Марино.
Успоредно с българския мач от 19:00 часа футболна Европа ще притаи дъх за подновяването на епичното съперничество между Хърватия и Англия на стадион „Руевица“ в Риека. „Шахматистите“ са допрени до стената след две поражения и загуба с 1:4 от Испания, докато „трите лъва“ влизат със самочувствие след победата с 2:0 над Чехия.
От 21:45 часа световният шампион Испания посреща Чехия на стадион „Карлос Тартиере“ в Овиедо. „Ла Роха“ оглавява таблицата след две победи (3:2 над Англия и 4:1 над Хърватия) и търси предсрочен билет за следващата фаза.
Пълна съботна програма
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16:00 ч. (Лига B): Финландия – Албания
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19:00 ч. (Лига C): Исландия – България
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19:00 ч. (Лига C): Естония – Люксембург
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19:00 ч. (Лига C): Беларус – Сан Марино
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19:00 ч. (Лига A): Хърватия – Англия
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21:45 ч. (Лига A): Испания – Чехия
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21:45 ч. (Лига B): Швейцария – Словения
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21:45 ч. (Лига B): Северна Македония – Шотландия
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11:25 03.10.2026