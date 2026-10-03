Още интригуващи сблъсъци от третия кръг на Лигата на нациите днес

Третият кръг от груповата фаза на Лигата на нациите достига своята съботна кулминация, слагайки край на преполовяването на мачовете в турнира. Всички погледи у нас са насочени към националния отбор на България, който от 19:00 часа гостува на лидера Исландия в преследване на първи триумф. Мачът маркира официалния дебют на новия селекционер Атанас Рибарски, поели тима след оставката на Александър Димитров.

В нашата Група 4 на Лига „C“ по същото време от 19:00 часа Естония приема Люксембург в пряк дуел за челото, а Беларус излиза като абсолютен фаворит срещу аутсайдера Сан Марино.

Успоредно с българския мач от 19:00 часа футболна Европа ще притаи дъх за подновяването на епичното съперничество между Хърватия и Англия на стадион „Руевица“ в Риека. „Шахматистите“ са допрени до стената след две поражения и загуба с 1:4 от Испания, докато „трите лъва“ влизат със самочувствие след победата с 2:0 над Чехия.

От 21:45 часа световният шампион Испания посреща Чехия на стадион „Карлос Тартиере“ в Овиедо. „Ла Роха“ оглавява таблицата след две победи (3:2 над Англия и 4:1 над Хърватия) и търси предсрочен билет за следващата фаза.

Пълна съботна програма

16:00 ч. (Лига B): Финландия – Албания

19:00 ч. (Лига C): Исландия – България

19:00 ч. (Лига C): Естония – Люксембург

19:00 ч. (Лига C): Беларус – Сан Марино

19:00 ч. (Лига A): Хърватия – Англия

21:45 ч. (Лига A): Испания – Чехия

21:45 ч. (Лига B): Швейцария – Словения

21:45 ч. (Лига B): Северна Македония – Шотландия