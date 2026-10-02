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Класически екстри, които се завръщат в автомобилите

Класически екстри, които се завръщат в автомобилите

2 Октомври, 2026 11:30 1 064 4

  • екстри-
  • аналогови функции-
  • резервна гума-
  • физически бутони-
  • пръчка за масло-
  • отваряемо задно стъкло

След години на сляпо следване на дигиталните трендове, шофьорите отново настояват за добре познатите практични решения в купето

Класически екстри, които се завръщат в автомобилите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През последните години интериорният дизайн при новите автомобили претърпя радикална промяна, превръщайки салоните на колите в минималистични пространства, доминирани от огромни сензорни екрани. В тази дигитална трансформация обаче изчезнаха десетки доказани във времето решения, които правеха ежедневното шофиране значително по-удобно и безопасно. Тенденцията вече започва да се обръща, а гиганти като Hyundai и Volkswagen, както и редица други официално обявиха, че връщат физическите бутони и превключватели в новите си модели.

Освен това една от най-осезаемите липси под предния капак остава класическата маслоизмерителна пръчка при колите с ДВГ. Марки като Audi, Porsche, BMW и Cadillac масово я замениха с електронни датчици, интегрирани в мултимедийните системи. На практика обаче бързата и безупречна механична проверка бе заменена от досадно ровене из сложни подменюта, което често изисква двигателят да е работил определено време или автомобилът да е паркиран на напълно равна повърхност.

Друга отдавна забравена, но изключително функционална екстра е отваряемото задно стъкло на багажната врата. При превозване на извънгабаритни товари или бързо товарене на малки торби в тесни пространства тази опция спестява нуждата от отваряне на цялата врата. В момента подобно решение се запазва при единични всъдеходи като Toyota 4Runner и Jeep Wrangler, но практичността кара все повече купувачи на кросоувъри да изискват тази опция обратно.

Шофьорите продължават да изпитват сериозни затруднения и с масовото навлизане на комплектите за ремонт вместо пълноразмерна резервна гума. При по-сериозен разрез на страничната стена или по-голяма повреда на протектора съвременните пяни и малки компресори се оказват напълно безполезни. Докато в миналото смяната на колелото отнемаше броени минути на пътя, днес дори дребна повреда често завършва с чакане на пътна помощ и загуба на часове.

Най-важното от тези неща обаче е завръщането към физическите контроли и аналоговите уреди показва ясно, че ергономията и сигурността отново заемат приоритетно място. Дигиталните сензорни панели безспорно изглеждат модерно, но интуитивното управление с физически бутони, без нужда от сваляне на погледа от пътя, остава ненадминато по отношение на пътната безопасност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махнете телевизорите

    10 0 Отговор
    И върнете резервбата гума.

    Коментиран от #2

    11:38 02.10.2026

  • 2 Георги

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Махнете телевизорите":

    подкрепям! Да се махне и стартера, истинкият шофьор пали сманивела!

    11:51 02.10.2026

  • 3 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Замяната на бутоните с монитор си беше търговски трик за сметка на хората. Изглежда модерно и пести пари на производителя. А за шофьора е като да кара и да се рови в интернет на телефона си. Икони, които трябва да намериш на екрана, менюта, подменюта… Ако колата е самоуправляваща добре, пак е неудобно, но в натоварено движение в града си е направо опасно.

    11:52 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.