ADAC подложи на жесток тест гласовите асистенти в 40 автомобила - BMW грабна първото място, а Suzuki се представят най-зле

Замяната на класическите физически бутони със сложни сензорни менюта продължава да бъде сред основните причини за разсейване на водачите и сериозен рисков фактор на пътя. В търсене на решение на този проблем, експертите от Германския автомобилен клуб (ADAC) проведоха мащабно изследване, проверявайки доколко съвременните гласови асистенти могат да заместят аналоговото управление на функциите в купето.
Тестът обхвана точно 40 популярни модела, които трябваше да изпълнят 18 конкретни гласови команди. Задачите бяха разделени в три основни категории: управление на инфоразвлекателната система, контрол на климатика и активиране на системи, свързани с безопасността на автомобила. Общо 16 от изпитаните автомобили успяха да завоюват крайна оценка „добър“.
Безспорен победител в изследването стана новото BMW Серия 5, чийто гласов асистент изпълни безупречно 16 от общо 18-те зададени команди. На обратния полюс, с най-слаб резултат и категорична оценка „лош“, се нареди електрическият Suzuki e-Vitara. Моделът се представи отчайващо, успявайки да обработи едва 3 от 18-те заложени инструкции.
Въпреки незавидното си класиране, позициите на Dacia не бива да се разглеждат като технологичен провал, а като съвсем нарочен избор, верен на нейната бюджетна философия. Румънската марка съзнателно спестява интеграцията на скъпи собствени софтуерни архитектури и комплексни комплекси от сензори, за да запази крайните цени на автомобилите си максимално достъпни. Бутонът на волана препраща директно към свързания през Android Auto или Apple CarPlay смартфон, предоставяйки на шофьора перфектно работещо гласово управление от Google или Apple, без купувачът да плаща за излишна и оскъпяваща фабрична мултимедия.
Ето и класирането на 40-те тествани автомобила в теста на ADAC за гласови асистенти (подредени от най-добър към най-лош):
Оценка „Добър“ (16 автомобила)
BMW 5 Series
Ford Capri
Lynk & Co 08
Mazda CX-5
Mercedes-Benz CLE
Mercedes-Benz CLA EQ
Nio EL8
Nissan Leaf
Skoda Elroq
Skoda Superb
Smart #5
Tesla Model Y
Volvo EC40
Volvo ES90
Volkswagen Golf
Volkswagen ID.7
Оценка „Задоволителен“ (14 автомобила)
Audi A3
Audi Q6 e-tron
BMW iX3
BYD Seal
Cupra Born
Hyundai Ioniq 6
Kia EV3
Mini Cooper E
Opel Grandland
Peugeot e-3008
Porsche Cayenne
Renault Clio
Renault Scenic
XPeng G6
Оценка „Достатъчен“ (7 автомобила)
Audi e-tron GT
Ford Kuga
Honda Civic
Leapmotor C10
MG MG4
Mitsubishi Outlander
Toyota Prius
Оценка „Недостатъчен“ / „Лош“ (3 автомобила)
Dacia Duster
Dacia Jogger
Suzuki e-Vitara
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1 ЗНАМ САААМО ЧЕ ЖЕНАТА КАРА ВИТАРА
12:40 02.10.2026
2 Наблюдател
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