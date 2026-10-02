ADAC подложи на жесток тест гласовите асистенти в 40 автомобила - BMW грабна първото място, а Suzuki се представят най-зле

Замяната на класическите физически бутони със сложни сензорни менюта продължава да бъде сред основните причини за разсейване на водачите и сериозен рисков фактор на пътя. В търсене на решение на този проблем, експертите от Германския автомобилен клуб (ADAC) проведоха мащабно изследване, проверявайки доколко съвременните гласови асистенти могат да заместят аналоговото управление на функциите в купето.

Тестът обхвана точно 40 популярни модела, които трябваше да изпълнят 18 конкретни гласови команди. Задачите бяха разделени в три основни категории: управление на инфоразвлекателната система, контрол на климатика и активиране на системи, свързани с безопасността на автомобила. Общо 16 от изпитаните автомобили успяха да завоюват крайна оценка „добър“.

Безспорен победител в изследването стана новото BMW Серия 5, чийто гласов асистент изпълни безупречно 16 от общо 18-те зададени команди. На обратния полюс, с най-слаб резултат и категорична оценка „лош“, се нареди електрическият Suzuki e-Vitara. Моделът се представи отчайващо, успявайки да обработи едва 3 от 18-те заложени инструкции.

Въпреки незавидното си класиране, позициите на Dacia не бива да се разглеждат като технологичен провал, а като съвсем нарочен избор, верен на нейната бюджетна философия. Румънската марка съзнателно спестява интеграцията на скъпи собствени софтуерни архитектури и комплексни комплекси от сензори, за да запази крайните цени на автомобилите си максимално достъпни. Бутонът на волана препраща директно към свързания през Android Auto или Apple CarPlay смартфон, предоставяйки на шофьора перфектно работещо гласово управление от Google или Apple, без купувачът да плаща за излишна и оскъпяваща фабрична мултимедия.

Ето и класирането на 40-те тествани автомобила в теста на ADAC за гласови асистенти (подредени от най-добър към най-лош):

Оценка „Добър“ (16 автомобила)

BMW 5 Series

Ford Capri

Lynk & Co 08

Mazda CX-5

Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz CLA EQ

Nio EL8

Nissan Leaf

Skoda Elroq

Skoda Superb

Smart #5

Tesla Model Y

Volvo EC40

Volvo ES90

Volkswagen Golf

Volkswagen ID.7

Оценка „Задоволителен“ (14 автомобила)

Audi A3

Audi Q6 e-tron

BMW iX3

BYD Seal

Cupra Born

Hyundai Ioniq 6

Kia EV3

Mini Cooper E

Opel Grandland

Peugeot e-3008

Porsche Cayenne

Renault Clio

Renault Scenic

XPeng G6

Оценка „Достатъчен“ (7 автомобила)

Audi e-tron GT

Ford Kuga

Honda Civic

Leapmotor C10

MG MG4

Mitsubishi Outlander

Toyota Prius

Оценка „Недостатъчен“ / „Лош“ (3 автомобила)

Dacia Duster

Dacia Jogger

Suzuki e-Vitara