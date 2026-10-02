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BMW пенсионира още един модел

BMW пенсионира още един модел

2 Октомври, 2026 09:15 671 4

  • bmw-
  • 2 series-
  • active tourer

2 Series Active Tourer остава в историята

BMW пенсионира още един модел - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW Group разкрива мащабна корпоративна реорганизация, продиктувана от реалностите на променящия се глобален пазар. Представена по време на ключовия „Ден на капиталовия пазар 2026“ под ръководството на новоназначения главен изпълнителен директор Милан Неделкович, стратегическата пътна карта поставя амбициозна дългосрочна цел, да върне маржовете на EBIT в автомобилния сектор в печелившия диапазон от 8 до 10 процента до началото на следващото десетилетие. За да постигне този обрат в настоящите условия, Мюнхен безмилостно рационализира продуктовото си портфолио, отклонявайки се от нишовите сегменти с ниска печалба, за да извлече максимална рентабилност от всяко шаси, което излиза от сглобяващата линия.

BMW пенсионира още един модел

Това строго, ориентирано към стойността управление на портфолиото означава края за няколко познати модела, докато марката се подготвя за следващото поколение мобилност. След тихото прекратяване на производството на 8 Series в края на миналата година и излизането на последния Z4 от производствените линии през май тази година, списъкът за премахване се разширява, за да обхване и 2 Series Active Tourer, който няма да получи пряк наследник, когато жизненият му цикъл приключи през следващата година.

BMW пенсионира още един модел

Междувременно европейските купувачи ще станат свидетели на трансформацията на сегмента на компактните автомобили с голям обем на продажби през 2028 година с пристигането на електрификацията в сегмента, водена от изцяло електрическия i1 като духовно съкращение на архитектурата Neue Klasse, проектирана да се предлага успоредно с визуално хармонизираната 1 Series с двигател с вътрешно горене, доказвайки, че стремежът на BMW към ефективност на разходите се изразява както в умно преобразуване на сегментите, така и в съкращаване на моделната гама.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Обикновено зад "РЕОРГАНИЗАЦИЯ" много често се крие СЪКРАЩЕНИЯ🤔❗
    А когато тя е МАЩАБНА, значи става дума за
    ГОЛЕМИ СЪКРАЩЕНИЯ‼️

    09:18 02.10.2026

  • 2 Санкциите работят

    4 0 Отговор
    И после и други модели и така съкращения.

    09:26 02.10.2026

  • 3 ддд

    2 0 Отговор
    Не могат да устоят на китайската инвазия. Започват да трупат загуби и е нормално да започнат да премахват модели.

    09:29 02.10.2026

  • 4 Разумихин

    0 0 Отговор
    Единственото спасение за европейската автомобилна идмустрия е налагане на Мита и такси на китайския внос, в такъв размер че цените да бъдат изравнени с тези на европейските марки. Тогава никой няма да погледне към китайските черупки.

    09:46 02.10.2026