BMW пенсионира още един модел

BMW Group разкрива мащабна корпоративна реорганизация, продиктувана от реалностите на променящия се глобален пазар. Представена по време на ключовия „Ден на капиталовия пазар 2026“ под ръководството на новоназначения главен изпълнителен директор Милан Неделкович, стратегическата пътна карта поставя амбициозна дългосрочна цел, да върне маржовете на EBIT в автомобилния сектор в печелившия диапазон от 8 до 10 процента до началото на следващото десетилетие. За да постигне този обрат в настоящите условия, Мюнхен безмилостно рационализира продуктовото си портфолио, отклонявайки се от нишовите сегменти с ниска печалба, за да извлече максимална рентабилност от всяко шаси, което излиза от сглобяващата линия.

Това строго, ориентирано към стойността управление на портфолиото означава края за няколко познати модела, докато марката се подготвя за следващото поколение мобилност. След тихото прекратяване на производството на 8 Series в края на миналата година и излизането на последния Z4 от производствените линии през май тази година, списъкът за премахване се разширява, за да обхване и 2 Series Active Tourer, който няма да получи пряк наследник, когато жизненият му цикъл приключи през следващата година.

Междувременно европейските купувачи ще станат свидетели на трансформацията на сегмента на компактните автомобили с голям обем на продажби през 2028 година с пристигането на електрификацията в сегмента, водена от изцяло електрическия i1 като духовно съкращение на архитектурата Neue Klasse, проектирана да се предлага успоредно с визуално хармонизираната 1 Series с двигател с вътрешно горене, доказвайки, че стремежът на BMW към ефективност на разходите се изразява както в умно преобразуване на сегментите, така и в съкращаване на моделната гама.