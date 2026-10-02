Руският президент Владимир Путин отново използва трибуната на дискусионния клуб „Валдай“, за да прогнозира залез на европейската автомобилна индустрия, като заяви, че в близко бъдеще Европа масово ще премине на китайски автомобили. Според неговите думи заводите в Европа затварят врати под натиска на криза, докато автомобилите от Поднебесната империя предлагали комбинация от ниска цена и високо качество.

Тези смели констатации обаче удобно пропускат факта, че самата Русия бе принудена да прегърне китайския автопром не толкова по собствен избор, колкото поради липса на каквато и да е алтернатива след затегнатите международни санкции. С изтеглянето на европейските, японските и американските марки, руският пазар се превърна в заложник на китайския износ, който запълни празните шоуруми и фабрики в страната.

Финансовите показатели, разкрити от дипломатическите среди, само потвърждават тази нарастваща васална зависимост. Търговският оборот между Москва и Пекин продължава да чупи рекорди, достигайки 159 милиарда долара за първата половина на 2026 година – увеличение с 26% спрямо предходната година. В опит да представи тази изолация като стратегически успех, руската дипломация официално определя Китай като „ключов партньор“, а западните ограничения – като основен двигател за този търговски скок.

Докато Пекин безпроблемно превзема пазарния дял в Русия и се стреми към поне 95% местно производство за собствените си нужди, Кремъл продължава да чертае мрачни сценарии за западните си конкуренти. Зад гръмките риторики за европейския залез обаче остава въпросът доколко европейският купувач наистина е готов да се откаже от инженерните си традиции в полза на бюджетния китайски внос, или това просто е удобен наратив за оправдаване на собствената автоиндустриална изолация.