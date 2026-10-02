„Ще карат китайски коли“: Путин за кризата в европейската автомобилна индустрия

Руският президент Владимир Путин отново използва трибуната на дискусионния клуб „Валдай“, за да прогнозира залез на европейската автомобилна индустрия, като заяви, че в близко бъдеще Европа масово ще премине на китайски автомобили. Според неговите думи заводите в Европа затварят врати под натиска на криза, докато автомобилите от Поднебесната империя предлагали комбинация от ниска цена и високо качество.
Тези смели констатации обаче удобно пропускат факта, че самата Русия бе принудена да прегърне китайския автопром не толкова по собствен избор, колкото поради липса на каквато и да е алтернатива след затегнатите международни санкции. С изтеглянето на европейските, японските и американските марки, руският пазар се превърна в заложник на китайския износ, който запълни празните шоуруми и фабрики в страната.
Финансовите показатели, разкрити от дипломатическите среди, само потвърждават тази нарастваща васална зависимост. Търговският оборот между Москва и Пекин продължава да чупи рекорди, достигайки 159 милиарда долара за първата половина на 2026 година – увеличение с 26% спрямо предходната година. В опит да представи тази изолация като стратегически успех, руската дипломация официално определя Китай като „ключов партньор“, а западните ограничения – като основен двигател за този търговски скок.
Докато Пекин безпроблемно превзема пазарния дял в Русия и се стреми към поне 95% местно производство за собствените си нужди, Кремъл продължава да чертае мрачни сценарии за западните си конкуренти. Зад гръмките риторики за европейския залез обаче остава въпросът доколко европейският купувач наистина е готов да се откаже от инженерните си традиции в полза на бюджетния китайски внос, или това просто е удобен наратив за оправдаване на собствената автоиндустриална изолация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 О какво
11:44 02.10.2026
2 койдазнай
11:46 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Йода
Коментиран от #8
11:47 02.10.2026
5 Китай
11:49 02.10.2026
6 Колективният Запад ще кара китайски коли
11:55 02.10.2026
7 Факти
11:57 02.10.2026
8 Само
До коментар #4 от "Йода":чакай !
11:58 02.10.2026
9 САКАМ МОСКВИЧ!!!
Коментиран от #12
12:06 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Знае
Коментиран от #13, #14, #16
12:08 02.10.2026
12 РУСИЧ 🇷🇺
До коментар #9 от "САКАМ МОСКВИЧ!!!":Аз съм от Москва. Сега имаме всяка трета или всяка втора кола на пътя - китайска. Такситата също. Таксиметровите шофьори казват, че китайските коли са много ненадеждни. Те ръждясват през втората година, почти не подлежат на ремонт. Лично аз никога не бих купил китайска кола. Боклук!
12:19 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 газо
До коментар #11 от "Знае":Бегай да поживееш в любимата ти Русия, да видим колко време ще изкараш...давам ти най-много месец и ще бързаш да се върнеш със сълзи в очите!
12:22 02.10.2026
15 !!!?
12:47 02.10.2026
16 Тролска ви работа
До коментар #11 от "Знае":Коментар препълнен с лъжи е най-одобрявания.
12:49 02.10.2026