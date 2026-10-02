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„Ще карат китайски коли“: Путин за кризата в европейската автомобилна индустрия

„Ще карат китайски коли“: Путин за кризата в европейската автомобилна индустрия

2 Октомври, 2026 11:41 2 947 16

  • путин-
  • китайски автомобили-
  • европа

Докато руският пазар вече е напълно зависим от китайските автопроизводители, Москва се опитва да пророкува упадък на Запада

„Ще карат китайски коли“: Путин за кризата в европейската автомобилна индустрия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин отново използва трибуната на дискусионния клуб „Валдай“, за да прогнозира залез на европейската автомобилна индустрия, като заяви, че в близко бъдеще Европа масово ще премине на китайски автомобили. Според неговите думи заводите в Европа затварят врати под натиска на криза, докато автомобилите от Поднебесната империя предлагали комбинация от ниска цена и високо качество.

Тези смели констатации обаче удобно пропускат факта, че самата Русия бе принудена да прегърне китайския автопром не толкова по собствен избор, колкото поради липса на каквато и да е алтернатива след затегнатите международни санкции. С изтеглянето на европейските, японските и американските марки, руският пазар се превърна в заложник на китайския износ, който запълни празните шоуруми и фабрики в страната.

Финансовите показатели, разкрити от дипломатическите среди, само потвърждават тази нарастваща васална зависимост. Търговският оборот между Москва и Пекин продължава да чупи рекорди, достигайки 159 милиарда долара за първата половина на 2026 година – увеличение с 26% спрямо предходната година. В опит да представи тази изолация като стратегически успех, руската дипломация официално определя Китай като „ключов партньор“, а западните ограничения – като основен двигател за този търговски скок.

Докато Пекин безпроблемно превзема пазарния дял в Русия и се стреми към поне 95% местно производство за собствените си нужди, Кремъл продължава да чертае мрачни сценарии за западните си конкуренти. Зад гръмките риторики за европейския залез обаче остава въпросът доколко европейският купувач наистина е готов да се откаже от инженерните си традиции в полза на бюджетния китайски внос, или това просто е удобен наратив за оправдаване на собствената автоиндустриална изолация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О какво

    9 5 Отговор
    от това ?

    11:44 02.10.2026

  • 2 койдазнай

    12 16 Отговор
    А какво се притеснява тупин, какви коли ще караме? Щото са електрички ли?

    11:46 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йода

    20 20 Отговор
    Не знам дали Европа ще фалира но за Русия е сигурно ,че ще бъде превзета от Китай.

    Коментиран от #8

    11:47 02.10.2026

  • 5 Китай

    12 5 Отговор
    е много труден и внимателно проучващ партньор , както и изключително коректен - щом вземе решение за бизнес , то е дълготрайно и комплимент за партньорите , че им гласува доверие ! Така че това е много добре !

    11:49 02.10.2026

  • 6 Колективният Запад ще кара китайски коли

    11 16 Отговор
    А Русия родните Москвичи и Волги, измислени и произведени в Китай.

    11:55 02.10.2026

  • 7 Факти

    15 3 Отговор
    "Ще карат китайски коли и ушите ще им пукат“: Путин за кризата в автомобилната индустрия на ЕССР

    11:57 02.10.2026

  • 8 Само

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Йода":

    чакай !

    11:58 02.10.2026

  • 9 САКАМ МОСКВИЧ!!!

    5 6 Отговор
    Не искам китайски автомобил!!!

    Коментиран от #12

    12:06 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Знае

    12 8 Отговор
    Няма как с по скъпи суровини, работна ръка и енергоносители от Китай и съюзната му Русия, да ги конкурираш. Ще припомня на матряла , че след като Митал и Китайските корпорации закриха домейните си пещи заради скапи енергоресурси в ЕС и Британия , те практически не произвеждат , а внасят стомана от САЩ и БРИКС ! Заради скъпи енергоресурси от Германия избягаха гигантите BASF и INTEL . Eжегодно се закриват по над 30 хиляди фирми . Автомобилните им фирми закриват завод , след завод ... Така , че не я мислете , Русия. Докато Китай и Русия рамо до рамо се борят със САЩ и ЕС. С Русия всичко ще е наред ! Първо ще се разпадне ЕС. Сетне една държава в която само животът на черните имал значение . Пък сетне. Я камилата . Я камиларят...:-))))

    Коментиран от #13, #14, #16

    12:08 02.10.2026

  • 12 РУСИЧ 🇷🇺

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "САКАМ МОСКВИЧ!!!":

    Аз съм от Москва. Сега имаме всяка трета или всяка втора кола на пътя - китайска. Такситата също. Таксиметровите шофьори казват, че китайските коли са много ненадеждни. Те ръждясват през втората година, почти не подлежат на ремонт. Лично аз никога не бих купил китайска кола. Боклук!

    12:19 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 газо

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Знае":

    Бегай да поживееш в любимата ти Русия, да видим колко време ще изкараш...давам ти най-много месец и ще бързаш да се върнеш със сълзи в очите!

    12:22 02.10.2026

  • 15 !!!?

    2 0 Отговор
    Европейците ще карат и китайски коли, а китайците карат европейски коли, но Путлер да каже къде карат руските "Москвичи"...!!!?

    12:47 02.10.2026

  • 16 Тролска ви работа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Знае":

    Коментар препълнен с лъжи е най-одобрявания.

    12:49 02.10.2026