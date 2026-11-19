Олимпик Марсилия ще бъде без Емерсон Палмиери в домакинството си срещу Левски от петия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е на 26 ноември от 19:45 часа българско време.

Левият защитник се възстановява от контузия в коляното, получена в мача срещу Тулуза. Палмиери беше заменен принудително още в началото на срещата, която Марсилия спечели с 2:0.

Впоследствие италианецът потвърди, че е претърпял операция и ще бъде извън терените няколко седмици.

„Малък неуспех... Операцията мина добре, а сега е време да се съсредоточа върху възстановяването. Ще отсъствам няколко седмици, но ще се върна по-силен от всякога“, написа Емерсон Палмиери.

Очаква се мястото на Палмиери по левия фланг на защитата да заеме Улисес Гарсия. Швейцарският национал вече започна като титуляр при победите на Марсилия над Байер Леверкузен и Ланс.

Палмиери е европейски шампион с Италия и носител на трофея в Шампионската лига с Челси. Отсъствието му ще остави Марсилия без един от най-опитните футболисти в състава за важния мач срещу Левски.

Българският тим влиза в срещата след домакинска победа с 1:0 над Ягелония, докато Марсилия спечели с 1:0 гостуването си на Байер Леверкузен в предишния кръг. Начелото на срещата в 18:45 часа местно време във Франция или 19:45 часа в България.