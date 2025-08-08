Доналд Тръмп се подигра с Jaguar (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува британския автомобилен производител Jaguar Land Rover (JLR) след оставката на бившия изпълнителен директор на компанията, Адриан Мардел.
В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл", Тръмп изрази недоволство от обновения имидж на марката, наричайки го „глупав“ и „обсесивна политическа коректност“. Според него Мардел е напуснал компанията в „пълен безпорядък“, а марката е „в позор“.
„Jaguar направиха глупава реклама с обсесивна политическа коректност. Това е пълен провал!“, написа Тръмп. „Кой би искал да си купи Jaguar, след като е видял тази позорна реклама?“
Рекламата е от края на 2024 година и представя концептуалния автомобил Type 00 на фона на модели от различен етнически произход, облечени в ярки дрехи. Някои зрители също са критикували кампанията, определяйки я като пренебрежение към наследството на Jaguar.
Адриан Мардел е работил в JLR в продължение на 35 години и е бил един от основните инициатори на ребрандирането. От компанията заявиха, че оттеглянето му е било планирано отдавна и не е свързано с публичната критика.
Както вече ви информирахме на мястото на Мардел ще дойде индиеца П. Б. Баладжи, финансов директор на компанията майка Tata Motors, който ще встъпи в длъжност през ноември. В същото време JLR се подготвя за пускането на изцяло нова гама електрически автомобили през 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
11:31 08.08.2025
2 Олигофрен
11:31 08.08.2025
3 Коиловци брадърс
11:32 08.08.2025
4 Механик
„обсесивна политическа коректност“ са точните думи.
А като видя плакатчето с тия човекоподобни, направо нямам думи. То самото говори "Ненормалното е новото нормално! Бъди като нас! Бъди ненормален!"
11:34 08.08.2025