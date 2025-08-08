Новини
Авто »
Доналд Тръмп се подигра с Jaguar (ВИДЕО)

8 Август, 2025 11:23 694 4

  • доналд тръмп-
  • jaguar-
  • реклама

Американският президент критикува реклама и ребрандирането на Jaguar

Доналд Тръмп се подигра с Jaguar (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува британския автомобилен производител Jaguar Land Rover (JLR) след оставката на бившия изпълнителен директор на компанията, Адриан Мардел.

В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл", Тръмп изрази недоволство от обновения имидж на марката, наричайки го „глупав“ и „обсесивна политическа коректност“. Според него Мардел е напуснал компанията в „пълен безпорядък“, а марката е „в позор“.

„Jaguar направиха глупава реклама с обсесивна политическа коректност. Това е пълен провал!“, написа Тръмп. „Кой би искал да си купи Jaguar, след като е видял тази позорна реклама?“

Рекламата е от края на 2024 година и представя концептуалния автомобил Type 00 на фона на модели от различен етнически произход, облечени в ярки дрехи. Някои зрители също са критикували кампанията, определяйки я като пренебрежение към наследството на Jaguar.

Адриан Мардел е работил в JLR в продължение на 35 години и е бил един от основните инициатори на ребрандирането. От компанията заявиха, че оттеглянето му е било планирано отдавна и не е свързано с публичната критика.

Както вече ви информирахме на мястото на Мардел ще дойде индиеца П. Б. Баладжи, финансов директор на компанията майка Tata Motors, който ще встъпи в длъжност през ноември. В същото време JLR се подготвя за пускането на изцяло нова гама електрически автомобили през 2026 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    2 1 Отговор
    Хайде спрете се с този Тръмп вече бре,пфу...

    11:31 08.08.2025

  • 2 Олигофрен

    0 1 Отговор
    Те си го избраха !

    11:31 08.08.2025

  • 3 Коиловци брадърс

    6 0 Отговор
    Моята съдомиялня е в пъти по-красива

    11:32 08.08.2025

  • 4 Механик

    8 1 Отговор
    Ами, и аз съм съгласен с Тръм тоя път. Дори е подбрал много точни думи за дизайна на това нещо.
    „обсесивна политическа коректност“ са точните думи.
    А като видя плакатчето с тия човекоподобни, направо нямам думи. То самото говори "Ненормалното е новото нормално! Бъди като нас! Бъди ненормален!"

    11:34 08.08.2025