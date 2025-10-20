Роуън Аткинсън продава своя култов Jaguar

Един от най-желаните и емблематични спортни автомобили на миналия век – Jaguar E-Type от 1963 година, бе пуснат на търг във Великобритания. Причината за огромния интерес не е само в статута на модела, но и в неговия собственик – звездният актьор и известен автомобилен ентусиаст Роуън Аткинсън.

Колата, която се очаква да достигне цена от няколкостотин хиляди долара на търга, организиран от уебсайта Iconic, е част от личната колекция на актьора, която през годините е включвала такива забележителни машини като McLaren F1, Aston Martin V8 и Lancia Delta Integrale.

E-Type с кино биография

Конкретното купе Jaguar E-Type има особено интересна история, тъй като е участвало заедно с Аткинсън в телевизионния сериал „Bee Man“ от 2022 година. След края на снимките, актьорът, известен с ролята си на мистър Бийн, решава да закупи автомобила.

По време на снимките, автомобилът е претърпял значителни поражения – счупено задно стъкло, унищожен преден панел и умишлено направени дупки по каросерията, наложени от сценария. Аткинсън купува колата в този вид и предприема пълна реставрация, включваща ново пребоядисване. Единственият „белег“, който актьорът решава да запази, е една-единствена дупка в задното ляво крило, която е била пробита лично от него по време на снимките.

Jaguar E-Type е един от най-ключовите модели на 60-те години и неслучайно Енцо Ферари го определя като „най-красивата кола на всички времена“. Конкретният модел от 1963 г. е оборудван с класическия за марката 3.8-литров шестцилиндров редови двигател.

Мощност: 265 конски сили.

Трансмисия: 4-степенна ръчна скоростна кутия.

Ускорение 0-100 км/ч: 6.9 секунди.

Максимална скорост: 240 км/ч.

Продажбата на този екземпляр предлага на бъдещия собственик не просто класически спортен автомобил, а част от филмовата и автомобилна история, пряко свързана с един от най-обичаните британски актьори.