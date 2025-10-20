Новини
Авто »
Роуън Аткинсън продава своя култов Jaguar

Роуън Аткинсън продава своя култов Jaguar

20 Октомври, 2025 10:30 517 1

  • роуън аткинсън-
  • мистър бийн-
  • jaguar-
  • e-type-
  • търг

Моделът е E-Type, а очакваната му цена е няколкостотин хиляди долара

Роуън Аткинсън продава своя култов Jaguar - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-желаните и емблематични спортни автомобили на миналия век – Jaguar E-Type от 1963 година, бе пуснат на търг във Великобритания. Причината за огромния интерес не е само в статута на модела, но и в неговия собственик – звездният актьор и известен автомобилен ентусиаст Роуън Аткинсън.

Колата, която се очаква да достигне цена от няколкостотин хиляди долара на търга, организиран от уебсайта Iconic, е част от личната колекция на актьора, която през годините е включвала такива забележителни машини като McLaren F1, Aston Martin V8 и Lancia Delta Integrale.

E-Type с кино биография

Конкретното купе Jaguar E-Type има особено интересна история, тъй като е участвало заедно с Аткинсън в телевизионния сериал „Bee Man“ от 2022 година. След края на снимките, актьорът, известен с ролята си на мистър Бийн, решава да закупи автомобила.

По време на снимките, автомобилът е претърпял значителни поражения – счупено задно стъкло, унищожен преден панел и умишлено направени дупки по каросерията, наложени от сценария. Аткинсън купува колата в този вид и предприема пълна реставрация, включваща ново пребоядисване. Единственият „белег“, който актьорът решава да запази, е една-единствена дупка в задното ляво крило, която е била пробита лично от него по време на снимките.

Jaguar E-Type е един от най-ключовите модели на 60-те години и неслучайно Енцо Ферари го определя като „най-красивата кола на всички времена“. Конкретният модел от 1963 г. е оборудван с класическия за марката 3.8-литров шестцилиндров редови двигател.

Мощност: 265 конски сили.
Трансмисия: 4-степенна ръчна скоростна кутия.
Ускорение 0-100 км/ч: 6.9 секунди.
Максимална скорост: 240 км/ч.

Продажбата на този екземпляр предлага на бъдещия собственик не просто класически спортен автомобил, а част от филмовата и автомобилна история, пряко свързана с един от най-обичаните британски актьори.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нов Чарли Чаплин

    0 0 Отговор
    Простете за уточнението, но правилно е да напишете титлата СЪР, преди името!
    Все пак е носител на ордена на Британската ИМПЕРИЯ! - искате или не - това е най-голямата империя до момента!

    10:39 20.10.2025