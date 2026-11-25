Audi подготвя завръщането на RS6 като седан. Прототип на модела е заснет по време на тестове на „Нюрбургринг“, а автомобилът вече е с оформени овални ауспухови накрайници и различни от досегашните джанти. Очаква се новото поколение да бъде представено през следващите месеци, а пазарният му дебют да се състои през 2027 година.

Новият RS6 ще прекъсне 15-годишната традиция моделът да се предлага само като комби Avant. Последният седан в гамата беше RS6 от поколението C6, задвижван от V10 двигател и произвеждан до 2011 година. След него Audi представи поколенията C7 и C8 единствено като Avant. Жълтият предупредителен стикер за високо напрежение върху предното стъкло на прототипа показва, че следващият Audi RS6 ще използва електрифицирано задвижване. Все още няма потвърждение дали двигателят с вътрешно горене ще бъде V6 или V8.

Една от възможностите е доработена версия на 2,9-литровия битурбо V6 plug-in хибрид, който в новия RS5 развива комбинирана мощност от 630 к.с. Другият разглеждан вариант е 4,0-литров битурбо V8 plug-in хибрид, използван от Porsche и Bentley. В Continental GT системата достига 771 к.с. Очакванията са мощността на новия RS 6 да бъде близка до тази на BMW M5, чиято plug-in хибридна система с V8 двигател развива 727 к.с. Ако прогнозата се потвърди, моделът ще бъде значително по-мощен от настоящия RS6 Avant GT с неговите 621 к.с. от мек хибриден V8.

Шефът на Audi Sport Ролф Михл заяви пред австралийската медия CarSales, че новият RS 6 трябва да може да „тегли коне, яхти, лодки“. По думите му автомобилът ще запази характера си на „луксозна машина за пътуване“, която съчетава висока динамика и спокойствие при дълги преходи. Заснетият прототип има по-широки предни и задни калници, спортни брони, странични прагове и дискретен спойлер върху капака на багажника. Очаква се серийната версия да запази широката светлинна лента в задната част, позната от стандартния A6.