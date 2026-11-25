Volkswagen подготвя техническа промяна за Golf R, която ще въведе 48-волтова мека хибридна система и електрически компресор към познатия 2,0-литров четирицилиндров турбодвигател. Причината са изискванията на Euro 7, а промяната се очаква в средата на 2027 година.

Ръководителят на Volkswagen R е потвърдил, че Golf R ще бъде променен заради новите емисионни правила. По думите му това е „напредък, защото имаме повече мощност от нулеви обороти и по-бързо потегляне“. Очаква се Golf R да получи версията EA888 evo5, която вече е представена в новия T-Roc R. Двигателят запазва работния обем от 2,0 литра и турбокомпресора, но добавя електрически компресор и 48-волтова система. Тя замества традиционните стартер и алтернатор с комбиниран стартер-генератор и може да подава енергия към електрическия компресор.

В T-Roc R конфигурацията развива 333 конски сили. Силовият агрегат работи със седемстепенна автоматична трансмисия с два съединителя и задвижване на четирите колела. Максималният въртящ момент е достъпен при 1900 оборота в минута, или със 100 оборота по-рано спрямо настоящия Golf R. Добавеното оборудване не увеличава обявената мощност, но според Volkswagen R променя начина, по който двигателят реагира. Електрическият компресор трябва да намали забавянето при подаване на газ, преди основният турбокомпресор да достигне работния си режим.

Ако двигателят бъде прехвърлен без съществени промени в Golf R, ускорението до 100 километра в час може да бъде в диапазона от ниските до средните 4 секунди. За сравнение, настоящият модел се нуждае от 4,8 секунди до 100 километра в час.

Volkswagen трябва да въведе обновения модел на европейския пазар до края на 2027 година, докато следващото поколение Golf се очаква към края на десетилетието.