Мате Римац е влязъл в остър спор с ръководители на Volkswagen Group за посоката, в която трябва да се развива Bugatti. В интервю за Classic Driver, хърватският предприемач разказва, че германският концерн първоначално е обсъждал четириместен електрически SUV като наследник на Bugatti Chiron. Идеята е разглеждана около 2020 година, когато автомобилната индустрия ускоряваше преминаването към електрическо задвижване. Компанията на Римац е участвала в разработката на електрическата система, като е било предвидено използването на технологии от Nevera. Проектът обаче е изисквал изцяло нова платформа и инвестиции от милиарди, а бизнес планът не е получил необходимото одобрение от Германия.

След като за Chiron не е имало одобрен наследник, Римац е предложил компанията му да разработи и произвежда целия автомобил, докато Volkswagen Group го продава. По време на среща ръководител на германския концерн го попитал: „Защо просто не поемеш компанията?“

Римац първоначално решил, че въпросът е шега. Няколко месеца по-късно обаче получил ново обаждане, с което бил попитан защо не е отговорил на предложението. Последвали две години и половина преговори за бъдещето на Bugatti.

По думите на Римац представители на Volkswagen Group и Porsche са настоявали следващият хиперавтомобил да бъде изцяло електрически. Той обаче е отхвърлил тази посока, въпреки че именно електрическите автомобили са в основата на бизнеса му.

„Влязох в огромен спор с тях, защото смятах, че това е грешното решение за Bugatti. Казах им: „Не, не искам да правя електрическо Bugatti““, разказва Мате Римац.

В крайна сметка Volkswagen Group е разрешила разработването на хибриден модел, но е последвал нов спор. Първоначалният компромис е предвиждал използването на платформата на Chiron, за да се ограничат разходите. Според Римац това би създало сериозни ограничения при разполагането на батерията и би довело до компромисен продукт.

Преди сделката с Volkswagen Group да бъде завършена, компанията на Римац е финансирала със собствени средства началото на работата с Cosworth по новия двигател. Инженерите са изградили четирицилиндров прототип, който представлява една четвърт от планирания 16-цилиндров агрегат. Той е използвал същите горивна камера и цилиндрова глава, за да бъдат проверени характеристиките, емисиите, разходите и сроковете за разработка.

Резултатите са подкрепили идеята за V16 двигателя. Така се стига до Bugatti Tourbillon с атмосферeн 8,3-литров V16 и хибридна система. Шест години след началото на разработката Римац заявява, че решението е дало резултат и всички планирани бройки от модела са продадени.