Британската телевизионна индустрия бе разтърсена от неочакван, но изключително амбициозен ход от страна на BBC Studios. Официално бе потвърдено, че световноизвестният шеф-готвач Гордън Рамзи ще седне на горещия стол като основен водещ на рестартираното автомобилно предаване Top Gear. Макар мнозина да го свързват предимно с нажежената атмосфера в професионалните кухни, 60-годишният британец всъщност е дългогодишен автомобилен колекционер с респектиращ автопарк.

Планът за възраждането на поредицата вече е разчертан в детайли. Камерите ще заработят отново през следващата 2027 година, а зрителите ще могат да видят новите епизоди на малкия екран през 2028 година. Снимките отново ще се провеждат на емблематичната писта в Dunsfold, а мистериозният пилот Stig ще направи своето дългоочаквано завръщане на трасето.

Само броени минути след официалното обявяване на Рамзи, ефирът на Radio 4 донесе още една новина около проекта. В предаването PM бившият водещ Ричард Хамънд призна, че ръководството на британската медия първоначално е отправило покана към него да се върне в студиото. Хамънд обаче категорично е отклонил предложението с аргумента, че тази епоха от живота му е приключила и не желае да връща формата към миналото му.

Запитан за рисковете и сериозните инциденти, белязали историята на шоуто, бившият колега на Джереми Кларксън отбеляза, че опасните каскади не са задължителен елемент. По думите му и той, и Андрю Флинтоф са преживели своите тежки моменти и са стигали твърде далеч, но сега продукцията може да поеме в коренно различна посока. Хамънд все пак подчерта, че моментът е изключително подходящ за ново автомобилно предаване, тъй като цялата индустрия и пазарът на превозни средства преминават през драстична трансформация.

С присъщото си чувство за хумор Хамънд отбеляза, че телевизионните готвачи обикновено имат четири големи страсти – кулинарията, пиперливия език, масивните часовници и бързите автомобили. В случая с Рамзи това твърдение удря право в целта. Новият водещ притежава лична колекция от екзотични коли, чиято стойност надхвърля 4,5 милиона британски лири, а последното попълнение в гаража му е класическо червено Ferrari F40, оценено на около 4 милиона паунда.

Самият Гордън Рамзи сподели, че страстта му към автомобилите датира още от детските му години и даде заявка да влее свежа енергия и сериозна амбиция в проекта, за да привлече ново поколение публика. Все още се пази в тайна кои ще бъдат неговите партньори пред камерата. Традиционно Top Gear разчиташе на трима водещи, но предстоящото възраждане може да промени утвърдената формула, като в медийното пространство вече се спряга името на комика Газ Хан.

Още през август от BBC анонсираха плановете си да върнат марката в ефир, но тогава директорът на развлекателния отдел Ед Харвард запази пълно мълчание относно потенциалните лица на продукцията, въпреки че в пресата усилено се коментираше кандидатурата на комика Джими Кар.

Завръщането на предаването слага край на дълга и болезнена пауза. Продукцията бе замразена в края на 2022 година след тежката катастрофа на Фреди Флинтоф с триколката Morgan Super 3 по време на снимки, а година по-късно медията официално обяви временното спиране на формата. Това бе поредният трус за шоуто през последното десетилетие.

Кризата започна преди близо десет години след раздялата с Джереми Кларксън заради скандал на снимачната площадка, което доведе до напускането на Джеймс Мей, Ричард Хамънд и продуцента Анди Уилман, които създадоха конкурентното The Grand Tour за Amazon Prime. Последвалите опити на BBC да намери достойни наследници чрез екипи като Крис Еванс и звездата от сериала Приятели Мат Лебланк, а по-късно и триото Крис Харис, Флинтоф и Пади Макгинес, така и не успяха да възвърнат някогашната слава и рейтинги на поредицата.

Междувременно Джереми Кларксън продължава да жъне успехи извън автомобилната журналистика с документалната поредица за собствената си ферма, чиито снимки наскоро бяха подновени. Любопитен детайл от този месец е, че Кларксън обяви на търг своето Ferrari F355 – автомобил, който навремето закупи пред очите на зрителите на Top Gear.