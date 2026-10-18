Екшън на пътя с тежкотоварен камион (ВИДЕО)

Във Великобритания 21-годишен мъж без шофьорска книжка инсценира едночасово бягство от полицията зад волана на огромен триосен камион. Опасното шофиране през тесни улички със скорост над 120 км/ч по чудо предотврати тежка катастрофа и завърши с тежка съдебна присъда.

Според Carscoops инцидентът е започнал, когато полицаите са се опитали да спрат 21-годишния Люън Грифитс. Вместо да натисне спирачки, младият мъж е натиснал педала на газта на новозакупения си камион с платформа. Ситуацията е била усложнена от факта, че водачът не е имал валидна шофьорска книжка или застраховка.

Да бягаш от полицаи с кола е лоша идея, но да го правиш в многотонен търговски автомобил е чиста лудост. За да разбереш мащаба на заплахата: полицията не може просто да блокира такъв камион или да приложи маневра с обратен завой, защото всеки физически контакт с висока скорост може да доведе до катастрофални последици за всички участници в движението.

По време на едночасовото преследване Грифитс ускорил тежкото превозно средство до 122 км/ч в район, където е разрешено да се шофира с не повече от 80 км/ч. Още по-страшно било шофирането му през жилищни райони: където ограничението на скоростта е 32 км/ч, той се движел с 90 км/ч.

Запис от полицейска видеокамера показва как огромният камион се промъква през тесни пътища, почти изтривайки насрещно идващите коли. В крайна сметка нещастният шофьор осъзнал, че не може да се измъкне, изоставил камиона и се опитал да избяга на собствени крака, но бързо бил заловен.

Съдът го осъди на осем месеца затвор с отложено изпълнение за две години, двегодишна забрана за шофиране и 200 часа общественополезен труд. За да може някога законно да седне зад волана, той ще трябва да се яви на удължен шофьорски изпит. Тази история е ярко напомняне, че липсата на документи и паниката зад волана превръщат всяка кола в неконтролируемо оръжие.