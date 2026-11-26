Машинистите от синдиката „Рейл, Маритайм енд Транспорт Юниън“ (RMT) започнаха 24-часова стачка в лондонското метро заради спор с ръководството на Transport for London (TfL) за въвеждането на четиридневна работна седмица. Протестът започна в 12:00 часа местно време и ще доведе до нарушения в движението на влаковете в британската столица.

По информация на TfL нормалното обслужване се очаква да продължи до около 10:00 часа, след което броят на влаковете постепенно ще намалява. От обяд повечето линии ще работят, но със смущения. По линиите „Съркъл“ и „Пикадили“ няма да има движение през целия ден, а по линията „Уотърлу енд Сити“ услугите ще бъдат преустановени следобед.

В петък метрото ще започне работа по-късно от обичайното. Нарушенията по всички линии се очаква да продължат до около обяд, а допълнителни затруднения са възможни и през следобедните и вечерните часове. TfL очаква нормалното движение да бъде възстановено около 18:00 часа.

Спорът е за четиридневната работна седмица

TfL е представила преработено предложение за доброволно преминаване на машинистите към четиридневна работна седмица. В него е включена и възможност служителите да запазят петдневната си седмица, като им бъде гарантирано оставането в същото депо.

Синдикатът „Аслеф“ (Aslef) подкрепя предложението, а неговите членове се очаква да работят нормално. Директорът по обслужването на пътниците в лондонското метро Ник Дент отхвърли твърденията на RMT, че машинистите ще прекарват повече време в управлението на влаковете, което може да увеличи умората.

„Направихме значителни промени в предложенията си и поискахме от RMT да ги представи на своите членове. Предложенията ще доведат до по-надеждна услуга и ще подобрят баланса между работата и личния живот“, заяви Ник Дент пред Пи Ей Медия.

Генералният секретар на RMT Еди Демпси отхвърли това обяснение. Според него предложението означава „по-малко машинисти да поемат повече работа“, докато ръководството получава по-голяма гъвкавост за сметка на служителите.

Още седем стачки са планирани

Следващите 24-часови стачки са насрочени за 17 и 19 декември, 4 и 6 януари, както и за 17, 23 и 25 февруари. Така протестите ще засегнат и периода на засилено пазаруване преди Коледа, както и началото на новата година.

Рут Дъстън, ръководител на бизнес организацията London Heritage Quarter, която представлява 7000 предприятия в райони като Виктория, Уестминстър и Уайтхол, призова преговорите да бъдат подновени.

„Това прекъсване ще бъде изключително вредно за бизнеса в толкова важен търговски период, а преговорите трябва да бъдат възобновени, за да се ограничи икономическият ефект върху предприятията в столицата“, заяви Рут Дъстън.

Източници: lbc.co.uk, the-independent.com