Toyota ще продължи да инвестира в спортни автомобили, за да запази интереса към шофирането и сред младите хора. Това заявява Томоя Такахаши, президент на Gazoo Racing, в интервю за Toyota Times.

Според него развитието на автономното шофиране няма да премахне желанието на хората да управляват автомобил за удоволствие. Такахаши смята, че производителите трябва да продължат да предлагат модели, които дават възможност на водачите да изпитват емоция зад волана.

„Дори автономното шофиране да продължи да се развива, не вярвам, че някога ще стигнем до момент, в който никой няма да иска да шофира за удоволствие. Ако не предлагаме на хората възможности да изпитват тази радост, все повече млади хора ще загубят интерес към автомобилите, което може да доведе до упадък на автомобилната индустрия. Това не можем да допуснем“, заявява Такахаши.

Президентът на Gazoo Racing свързва спортните автомобили не само с интересите на ентусиастите, а и с бъдещето на автомобилния пазар. Логиката му е, че ако младите хора не получават възможност да усетят удоволствието от управлението, те няма да развият желание един ден да притежават такъв автомобил.

Такахаши предупреждава, че оттеглянето на големите производители от сегмента може да има последици далеч извън спортните модели. Ако интересът към тях изчезне, постепенно може да се свие и пазарът, който поддържа останалата част от автомобилната индустрия.

„Искаме да продължим да произвеждаме спортни автомобили и да гарантираме, че те ще останат достъпни за хората, които обичат да шофират. Това ни мотивира. Ако се оттеглим, спортните автомобили в крайна сметка ще изчезнат“, казва Такахаши.

Компанията разглежда и електрификацията като възможност, а не като край на спортното шофиране. Концептуалният Toyota FT-Se, представен през 2023 година, показва проучванията на Toyota за електромобил с акцент върху управляемостта и емоцията зад волана. Засега няма ангажимент концептът да бъде превърнат в сериен автомобил.

По-строгите регулации са сред факторите, които ускоряват оттеглянето на спортните автомобили от пазара. Посланието на Toyota е, че независимо от задвижването компанията иска да запази мястото на автомобилите, създадени основно за удоволствие от шофирането.