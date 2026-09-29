BMW срещу китайския дъмпинг

Изпълнителният директор на BMW Милан Неделкович изрази сериозни притеснения относно ценовата политика на редица китайски автомобилни производители в Европа. Според него нереално ниските стойности на някои модели трудно могат да бъдат обяснени през призмата на стандартната бизнес логика, което създава невиждан натиск върху европейската автоиндустрия и засилва риска от протекционизъм в региона.

Въпреки изострената ситуация, баварският гигант категорично не подкрепя въвеждането на по-високи мита за внос на китайски превозни средства. От BMW предупреждават, че подобни санкции биха изкривили допълнително пазара и биха могли да отключат пълномащабна търговска война. Вместо тарифни ограничения, германският концерн настоява за конструктивен политически диалог между ЕС и Пекин. Целта е да се дефинира общоприета рамка за пазарни цени и да се премине към договорени ценови ангажименти, за да се защити конкуренцията, без да се блокират търговските канали.

Балансираната позиция на BMW е пряко свързана и със собствените интереси на марката в Азия. Чрез съвместното си предприятие Spotlight Automotive с китайския производител Great Wall Motors, германците сглобяват електрическите MINI Cooper и MINI Aceman именно в Китай, след което ги изнасят за европейския пазар. Ето защо по-високите мита биха ударили пряко и самите баварци, които в момента търсят компромисен вариант — защита от ценови дъмпинг без издигане на търговски бариери.