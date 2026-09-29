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BMW срещу китайския дъмпинг

BMW срещу китайския дъмпинг

29 Септември, 2026 12:36 1 363 5

  • bmw-
  • китайски автомобили-
  • дъмпинг-
  • цени-
  • милан неделкович

Шефът на баварците предупреждава за нереално ниските цени от Китай, но твърдо застава против новите мита на ЕС

BMW срещу китайския дъмпинг - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на BMW Милан Неделкович изрази сериозни притеснения относно ценовата политика на редица китайски автомобилни производители в Европа. Според него нереално ниските стойности на някои модели трудно могат да бъдат обяснени през призмата на стандартната бизнес логика, което създава невиждан натиск върху европейската автоиндустрия и засилва риска от протекционизъм в региона.

Въпреки изострената ситуация, баварският гигант категорично не подкрепя въвеждането на по-високи мита за внос на китайски превозни средства. От BMW предупреждават, че подобни санкции биха изкривили допълнително пазара и биха могли да отключат пълномащабна търговска война. Вместо тарифни ограничения, германският концерн настоява за конструктивен политически диалог между ЕС и Пекин. Целта е да се дефинира общоприета рамка за пазарни цени и да се премине към договорени ценови ангажименти, за да се защити конкуренцията, без да се блокират търговските канали.

Балансираната позиция на BMW е пряко свързана и със собствените интереси на марката в Азия. Чрез съвместното си предприятие Spotlight Automotive с китайския производител Great Wall Motors, германците сглобяват електрическите MINI Cooper и MINI Aceman именно в Китай, след което ги изнасят за европейския пазар. Ето защо по-високите мита биха ударили пряко и самите баварци, които в момента търсят компромисен вариант — защита от ценови дъмпинг без издигане на търговски бариери.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АаааКОГАТО КООФЛЕНД

    1 1 Отговор
    ДЪМПИНГИРА С БАНАНИ БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ МООООЖЕЕЕ.... А КОГАТО ВАС ВА ДЪМПИНГИРАТ НЕ МОЖЕ....

    12:43 29.09.2026

  • 2 Перо

    3 0 Отговор
    Проблемът идва от силната държавна финансова подкрепа на китайските производители, а в ЕС Урсула и Сие внасят скъпа газ, електроенергия и горива, мита и мижава помощ!

    12:50 29.09.2026

  • 3 4 до5 години

    1 0 Отговор
    До няколко години колите ще бъдат коренно различни.Сегашните отиват на боклука.

    12:57 29.09.2026

  • 4 Госあ

    3 0 Отговор
    Швабата ни разгемби селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост с дъмпинг с квоти и субсидии!!! Дано ги разгембат сега тях. ЕС ни спря работещи атомни реактори и ядрени проекти, газови връзки и коридори и развитие на железопътната мрежа с евтини и доказано качествени китайски технологии!!!

    13:03 29.09.2026

  • 5 Дудов

    2 0 Отговор
    Време е да си свалите цените.

    13:04 29.09.2026