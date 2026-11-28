Високоволтовата батерия не е най-честият проблем при употребяваните хибриди. Това показва анализ на Carly, изготвен по данни от диагностични приложения и OBD2 устройства във Великобритания между януари и септември 2026 година. В изследването са включени хибриди, произведени до 2022 година, сред които конвенционални HEV, plug-in хибриди PHEV и меки хибриди MHEV.

Кодове за грешки, свързани с високоволтовата батерия или системата ѝ за управление, са отчетени при около 7% от анализираните автомобили. По-чести са били проблемите с външното осветление – 15%, нисковолтовата електрическа система – 13%, и Bluetooth свързаността – 12%.

Резултатите показват, че 12-волтовата система, която захранва голяма част от електрическите и електронните устройства в автомобила, е генерирала повече кодове за грешки от високоволтовата система, свързана с електрическото задвижване. Това не означава автоматично сериозна повреда. Диагностичният код е сигнал за проверка, а не доказателство, че даден компонент окончателно е отказал.

Разликата между по-новите и по-старите автомобили е съществена. При хибридите, произведени през 2022 година, Carly е открила кодове за грешки на високоволтовата батерия при 3% от автомобилите. При моделите от 2016 година делът достига 16%.

Това не означава, че всеки хибрид на около десет години има повредена батерия. Данните обаче показват, че възрастта е фактор, който купувачите трябва да вземат предвид, особено когато автомобилът е с голям пробег. Carly предупреждава: „Електронната диагностика сама по себе си не позволява да се установи реалният капацитет, който батерията е запазила, нито да се определи колко време ѝ остава.“ За това е необходима специализирана проверка на високоволтовата система.

Поне един код за грешка е регистриран при 71% от хибридите в анализа. При бензиновите автомобили делът е 80%, а при дизеловите – 88%. Тези числа обаче не доказват, че хибридите са по-надеждни. Хибридите в извадката са били средно по-нови, което може да влияе върху резултата.

Темата става все по-важна за купувачите на автомобили втора употреба. По данни на Обществото на производителите и търговците на автомобили във Великобритания през третото тримесечие на 2026 година са прехвърлени 135 204 употребявани хибрида – с 25,9% повече спрямо същия период на предходната година. Делът им достига 6,7% от пазара на употребявани автомобили.

Практическият извод от анализа е, че страхът от батерията не трябва автоматично да изключва употребявания хибрид от избора. Покупката обаче не бива да се прави само след стандартно прочитане на кодовете за грешки. При по-стар автомобил са нужни цялостна диагностика, механичен оглед и специален тест на високоволтовата батерия.