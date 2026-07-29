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Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели

Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели

29 Юли, 2026 11:25 489 4

  • mercedes-benz-
  • двигател-
  • производство-
  • китай-
  • geely

Въпреки че се сглобява в Китай, бензиновият агрегат M252 остава изцяло щабквартирна разработка от Щутгарт, съобразена с най-строгите европейски стандарти

Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Спекулациите около задвижващата система на следващото поколение Mercedes-Benz CLA предизвикаха сериозен отзвук сред автомобилната общност, пораждайки грешното впечатление, че германският премиум бранд е започнал да използва готови задвижващи агрегати от Geely. Повод за подобно объркване дава фактът, че китайският холдинг притежава 9,69% от капитала на концерна и партнира с него в проекта Smart. От Mercedes заявяват, че в действителност обаче четирицилиндровият турбомотор M252 е изцяло конструиран от инженерния екип в Германия, докато на източния партньор е поверен единствено промишленият производствен процес.

Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели

Новият 1,5-литров бензинов двигател е проектиран като пряк заместник на познатите M282 и M260, за да заеме централно място в новата модулна архитектура MMA. Тази гъвкава платформа ще подсили бъдещите поколения на GLA, GLB и спортното комби CLA Shooting Brake, като същевременно слага край на продуктовите линии A-Class и B-Class. Конструкцията на M252 включва термодинамичен цикъл на Милър, директно горивно впръскване, специално антифрикционно покритие Nanoslide и завидните 40% топлинна ефективност. Агрегатът ще работи ексклузивно в комбинация с 48-волтова хибридна технология, разполагаща с електрически мотор с мощност 22 kW (30 к.с.), интегриран директно в трансмисията.

Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели

Гамата на новия модел включва три нива на мощност от 136, 163 и 190 к.с., които чрез кратковременната подкрепа на електрическата компонента достигат системни стойности съответно от 156, 184 и 211 к.с. Сглобяването се извършва в съоръжението на Aurobay в Иу – предприятие под шапката на съвместното дружество Horse Powertrain между Geely и Renault. Въпреки че M252 споделя отделни базови компоненти с китайската серия BHE15 за постигане на производствени мащаби и оптимизация на разходите, той запазва уникални технически параметри, различен диаметър на буталата и строго определени сглобки, утвърждаващи пълния патентен контрол на Mercedes-Benz.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сектант

    2 0 Отговор
    Двигателя не е китайски, само всички части по него. Няма проблем.

    11:39 29.07.2026

  • 2 Шкиф

    0 0 Отговор
    абе прес релизчето на Даимлер с AI ли го превеждахме, та е толкова дървена и неясна тая статия? Добре бе, дори и да е китайска направа тоя мотор, какъв ви е проблема на всички? За да може да се сменя модела на всеки 3-4 години на разните "премиум" возила производството трябва да е гъвкаво. За да е такова трябва да се ползват много подизпълнители и дадената марка да се занимава само със сглобяване. Това е простата истина/формула и производителите я ползват от поне 20 години. BMW например, дето толкова се хвалят с двигателите си, еми от не знам колко години двигателите им ги произвежда и сглобява STEYR, па не съм чул някой сектант-бмвист да реве много-много по тоя повод.

    Коментиран от #3

    11:42 29.07.2026

  • 3 сектант

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шкиф":

    БМВ имат легендарни мотори, проблема на някои техни модели примерно х1 х2 и по-ниските варианти, както и плъг ин хибридите е електрониката, както при повечето нови модели всъщност.

    Коментиран от #4

    11:46 29.07.2026

  • 4 сектант

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сектант":

    Изключвам три цилиндровия им 1.5, от който всички бягат след 120 000 км

    11:46 29.07.2026