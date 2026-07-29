Mercedes НЕ преминава към китайски двигатели

Спекулациите около задвижващата система на следващото поколение Mercedes-Benz CLA предизвикаха сериозен отзвук сред автомобилната общност, пораждайки грешното впечатление, че германският премиум бранд е започнал да използва готови задвижващи агрегати от Geely. Повод за подобно объркване дава фактът, че китайският холдинг притежава 9,69% от капитала на концерна и партнира с него в проекта Smart. От Mercedes заявяват, че в действителност обаче четирицилиндровият турбомотор M252 е изцяло конструиран от инженерния екип в Германия, докато на източния партньор е поверен единствено промишленият производствен процес.

Новият 1,5-литров бензинов двигател е проектиран като пряк заместник на познатите M282 и M260, за да заеме централно място в новата модулна архитектура MMA. Тази гъвкава платформа ще подсили бъдещите поколения на GLA, GLB и спортното комби CLA Shooting Brake, като същевременно слага край на продуктовите линии A-Class и B-Class. Конструкцията на M252 включва термодинамичен цикъл на Милър, директно горивно впръскване, специално антифрикционно покритие Nanoslide и завидните 40% топлинна ефективност. Агрегатът ще работи ексклузивно в комбинация с 48-волтова хибридна технология, разполагаща с електрически мотор с мощност 22 kW (30 к.с.), интегриран директно в трансмисията.

Гамата на новия модел включва три нива на мощност от 136, 163 и 190 к.с., които чрез кратковременната подкрепа на електрическата компонента достигат системни стойности съответно от 156, 184 и 211 к.с. Сглобяването се извършва в съоръжението на Aurobay в Иу – предприятие под шапката на съвместното дружество Horse Powertrain между Geely и Renault. Въпреки че M252 споделя отделни базови компоненти с китайската серия BHE15 за постигане на производствени мащаби и оптимизация на разходите, той запазва уникални технически параметри, различен диаметър на буталата и строго определени сглобки, утвърждаващи пълния патентен контрол на Mercedes-Benz.