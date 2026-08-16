Радикална промяна в хибридната архитектура: Toyota мести батерията под предните седалки и прекроява генерацията

Синхронизирането на класически двигател с вътрешно горене, тягов електрически мотор и батериен пакет традиционно коства ценен обем от багажното отделение или ограничава функционалността при сгъване на задния ред седалки. В стандартната конфигурация акумулаторният блок с капацитет между 1 и 2 kWh и съпътстващата го управляваща електроника се позиционират в нишата за резервната гума или зад облегалките.

Инженерите на марката избират съвсем различен вектор. Нова патентна заявка разкрива концепция, при която батерийният модул се измества директно под предните две седалки – зона, която при класическите електромобили (BEV) се използва за основния батериен пакет. Преместването сваля центъра на тежестта по-ниско и го позиционира централно между двете оси, подобрявайки баланса на масата и динамиката при преминаване през завои, докато багажникът запазва пълния си обем.

Ключовият казус при тази конфигурация е свързан с генералното прекрояване на изпускателната система. Централният тунел под дъното, където стандартно преминава изпускателният тракт, вече е зает от батерията. За да преодолеят това, конструкторите пренасочват генерацията: след напускане на моторния отсек тя прави остър 90-градусов завой към страничния праг и продължава по продължение на каросерията чак до крайното гърне в задната част.

Така подподовото пространство побира едновременно батерийния пакет и горивния резервоар, без да се налага модификация на товарния отсек. Подобно решение е изключително практично за модулни платформи, проектирани да поддържат едновременно бензинови, самозаредни хибридни и изцяло електрически задвижвания.

Прекрояването на платформата обаче носи своите технически предизвикателства. Новото трасе на изпускателната система налага специфична геометрична форма на резервоара, по-сериозна термоизолация на праговете и препозициониране на каталитичния конвертор и резонатора. Поради монтирането на катализатора под пода в зоната на пасажера е възможна минимална конструктивна изпъкналост в интериора.

Предизвикателство възниква и при механичните системи за задвижване на четирите колела, тъй като централно разположеният батериен блок пречи на преминаването на традиционен карданен вал. За хибридната гама на Toyota това не представлява съществен проблем поради масовото внедряване на технологията E-Four, при която задната ос се задвижва от независим електродвигател без физическа връзка с предния мост.

Патентованата архитектура успява едновременно да съхрани полезния обем в купето и да оптимизира развесовката на превозното средство. На този етап разработката остава патентно защитено инженерно решение, като предстои да се види кога и в кои серийно произвеждани модели ще намери практическо приложение.