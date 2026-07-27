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Toyota измисли нов начин за борба с турбо дупката

Toyota измисли нов начин за борба с турбо дупката

27 Юли, 2026 12:14 574 0

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Инженерно решение, което променя хибридното задвижване

Toyota измисли нов начин за борба с турбо дупката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Борбата с така наречената турбо дупка (turbo lag) е сред най-старите и комплексни инженерни предизвикателства в автомобилното летоброене. В стремежа си да премахне и последните микросекунди забавяне при натискане на педала на газта, Toyota разработи оригинален метод, разкриващ нов потенциал в архитектурата на хибридните силови установки. Новата патентна заявка на японския концерн описва схема, способна да подготвя турбокомпресора за пълно натоварване още преди извършването на първия работен такт в цилиндрите.

Техническата същност на идеята залага на интелигентно взаимодействие между двигателя с вътрешно горене и електрическата компонента. Вместо да интегрират отделен електрически компресор, който би утежнил конструкцията и оскъпил производството, инженерите използват вече съществуващия електромотор-генератор от хибридната система. При засичане на съответните параметри електрическата машина започва да върти коляновия вал на все още незадействания бензинов агрегат. По този начин буталната група действа като въздушна помпа – всмуква атмосферен въздух и го напомпва през изпускателния колектор към горещата перка на турбото.

Централна роля в целия процес играе електронният блок за управление, който постоянно анализира налягането във всмукателните трактове и позициите на контролните клапани. Чрез следене на динамичните показатели и поведението на водача, управляващият софтуер прогнозира нуждата от максимална мощност и развърта турбинното колело предварително. В момента, в който горивната система inject-не гориво и подаде искра, системата за принудително пълнене вече работи в оптимални обороти и предоставя мигновено налягане.

При стандартните хибриди началното забавяне на бензиновия двигател се компенсира от моменталния въртящ момент на тяговия електродвигател. Механизмът на Toyota обаче е насочен към постигане на пределно изострена реакция и максимална линейност на ускорението, което е критично при високопроизводителните спортни автомобили. Макар технологията засега да съществува единствено на хартия, тя показва, че потенциалът за оптимизация на класическия вътрешногорен двигател далеч не е изчерпан.


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