Доналд Тръмп си купи Tesla от Илон Мъск (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп закупи автомобил Tesla, собственост на милиардера Илон Мъск. Видеоклипове от събитието бяха публикувани в социалната мрежа X.

„На първо място, това е отличен продукт – най-добрият от всички. И второ купувам тази кола, защото Мъск е посветил енергията и живота си на това, и смятам, че той е обвиняван несправедливо “, каза Тръмп по време на покупката на колата.

.@POTUS checks out the Tesla Model S: "You think Biden could get into that car? I don't think so." 😂🤣 pic.twitter.com/UUkL54T6Ey — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025

Самият Мъск стоеше до него и сам показа колата на американския президент. След това Тръмп влезе в колата и беше "изненадан", че всичко в колата е компютъризирано.

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

„Как мислите, че Байдън ще успее да влезе в тази кола, попита Тръмп, докато седеше в новата си Tesla. В този момент Мъск влезе в колата с него и започна да обяснява на Тръмп как работи Tesla-та.

Elon Musk: “As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to DOUBLE vehicle output in the United States within the next two years…” pic.twitter.com/g8jY77yxtP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Слушайте статията: