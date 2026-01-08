На ход е най-дългоочакваното Volvo на пазара

Volvo се готви за предстоящата световна премиера на EX60, автомобил, който показва, че шведският производител на автомобили не възнамерява да отстъпи от плана си за преход към електромобили. Официалното представяне на EX60 е насрочено за 21 януари 2026 година, но автомобилът вече е обявен за „чудовище по спецификации“ от експерти в бранша. Наскоро публикуваните тийзър изображения разкриват дизайн, който, макар и обгърнат в сенки, изглежда типичен за Volvo и аеродинамично усъвършенстван. Този кросоувър от среден размер не е просто заместител на най-продавания XC60, а технологична витрина за новата архитектура SPA3 на Volvo, включваща усъвършенствана 800-волтова електрическа система, която има за цел да предефинира стандартите за ефективност и производителност при зареждане.

Най-важната характеристика на новия EX60 е зашеметяващият пробег от 810 километра с едно зареждане, оценен по WLTP. Тази изключителна издръжливост се дължи на патентованата „cell-to-body” конструкция на батерията, която интегрира клетките директно в структурната рама на автомобила, за да намали масата и да увеличи енергийната плътност. За да засили още повече доверието на потребителите, Volvo подкрепя новата си батерийна технология с 10-годишна гаранция, което е ясен ход, насочен към привличане на дългосрочни собственици и купувачи на автопаркове.

Скоростта на зареждане е също толкова впечатляваща, като Volvo твърди, че EX60 може да възстанови 220 километра пробег само за 10 минути, когато е свързан с 400 kW DC бързо зарядно устройство. Тази възможност за зареждане е възможна благодарение на сътрудничеството с Breathe Battery Technologies, което използва усъвършенствани алгоритми за управление на консумацията на енергия в реално време при всички метеорологични условия. Под капака EX60 бележи производствения дебют на мега леене в завода на Volvo в Торсланда, производствен процес, който замества стотици отделни структурни части с едно-единствено високопрецизно леене. Това не само намалява теглото и сложността, но и увеличава структурната твърдост, обещавайки по-изтънчено и безшумно шофиране.

Една от най-големите изненади, разкрити в последните предварителни прожекции, е очевидното включване на трети ред седалки. Тийзър снимките на багажното пространство показват две седалки, сгънати напълно в пода, конфигурация, която би могла да даде на Volvo огромно тактическо предимство пред основните си германски конкуренти. Докато се очаква електрическите Mercedes GLC и BMW iX3 да останат петместни на западните пазари, потенциалът на EX60 да побере седем души може да го превърне в предпочитан избор за семейства, които търсят електрическа мобилност от висок клас, без да преминават към по-големия EX90, а също така да служи и за важна точка за продажбите на модела у нас.