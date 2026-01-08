Милан и Дженоа не се победиха

Новини
8 Януари, 2026 23:54 361 0

Мачът от 19-ия кръг на италианската Серия "А" завърши 1:1

Вълнуваща развръзка беляза двубоя между Милан и Дженоа от 19-ия кръг на италианската Серия "А", завършил при резултат 1:1 на легендарния стадион "Сан Сиро". Домакините от Милано се спасиха от поражение буквално в последните мигове на срещата, след като Рафаел Леао реализира изравнителен гол във втората минута на добавеното време.

Гостите от Генуа изненадаха "росонерите" още в 28-ата минута, когато Лоренцо Коломбо се възползва от прецизно подаване на Руслан Малиновский и откри резултата.

Въпреки натиска на Милан през втората част, защитата на Дженоа удържаше до самия край, когато Леао донесе така ценната точка за своя тим.

След този драматичен сблъсък Милан остава на втора позиция във временното класиране с актив от 39 точки, докато Дженоа заема 17-ото място с 16 пункта.


