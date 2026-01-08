DS готви луксозен наследник на най-големия си кросоувър

В ход, който заобикаля традиционните PR канали, висшето ръководство на DS Automobiles се обърна към LinkedIn, за да представи за първи път следващото голямо попълнение на марката в сегмента на премиум SUV автомобилите. Изпълнителният директор на DS Хавиер Пежо, заедно с главния дизайнер Тиери Метро и други ключови мениджъри, наскоро споделиха серия от тийзъри с виртуална реалност, показващи прототип, който сигнализира края на пътя за остаряващия DS 7. Това „цифрово разкритие“ бележи значителна промяна в комуникационната стратегия на марката, сигнализирайки за преход с висок залог, тъй като марката се движи към по-усъвършенствано, електрифицирано бъдеще.

Този нов модел, за който се очаква да бъде кръстен DS No.7, представлява тотална механична реконструкция чрез миграция към усъвършенстваната платформа STLA Medium. Тази споделена архитектура го поставя в семейството на високотехнологичните автомобили заедно с Citroën C5 Aircross и Peugeot 5008, макар че вариантът на DS ще се стреми към много по-висок лукс. Заемайки много от авангардния дизайн на наскоро пуснатия DS No.8, No.7 изглежда по-конвенционална, изправена алтернатива на своя елегантен събрат, съчетавайки френската естетика с гъвкав силует на луксозен кросоувър от среден размер.

Под капака No.7 ще се превърне в мощна машина в електрическата гама на Stellantis. Информацията сочи, че мощността на двигателя ще варира между 258 и 375 к.с., подкрепена от масивен 97 kWh акумулатор, който може да увеличи пробега над 700 км. Въпреки че първоначалният фокус остава върху изцяло електрическата задвижваща система „E-Tense“, хората от бранша следят отблизо последните промени в стратегията на ръководството на Stellantis. С обновения фокус върху мултиенергийната гъвкавост, е много вероятно No.7 в крайна сметка да предложи опции за мек хибрид и плъг-ин хибрид, за да може да се конкурира на глобалните пазари, където мрежата за зареждане все още е в процес на изграждане.

Окончателното голямо разкритие се очаква през лятото на 2026 година, като високопрофилното публично представяне вероятно ще бъде насрочено за Парижкия автосалон в началото на октомври. Докато DS продължава да се преоткрива като премиум играч в сегмента на електромобилите, No.7 ще бъде критичният автомобил, който ще определи дали марката може успешно да пренесе своя бутиков чар в света на високите залози на електрическите SUV-ове с голям пробег. След дебюта си, No.7 се очаква да бъде основният двигател на марката, преодолявайки разликата между артистичната концепция и ежедневната практичност.