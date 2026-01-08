Новини
Авто »
Alfa Romeo удължава живота на бензиновите Giulia и Stelvio

Alfa Romeo удължава живота на бензиновите Giulia и Stelvio

8 Януари, 2026 19:02 393 1

  • alfa romeo-
  • giulia-
  • stelvio

Те ще се произвеждат и през 2026-та

Alfa Romeo удължава живота на бензиновите Giulia и Stelvio - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Alfa Romeo доказва, че легендарните модели от настоящата платформа „Джорджо” все още не са готови за пенсиониране. В значителна промяна за италианската марка, управляващият директор за Великобритания Джулс Тилстоун потвърди, че производството на настоящия седан Giulia и SUV Stelvio ще бъде удължено до 2027 година, което дава на тези машини, фокусирани върху водача, още няколко месеца живот. Това удължаване е пряк резултат от тактическата промяна на Stellantis, която се отклонява от агресивната пътна карта за изцяло електрически автомобили, докато следващото поколение наследници се препроектира, за да се приспособи към „мулти-горивен“ подход, което изисква повече време за разработка, за да се интегрират хибридни и вътрешно горещи опции в предстоящата архитектура STLA Large.

За ентусиастите най-вълнуващата новина е възкресението на най-високите варианти Quadrifoglio. Макар производството на високопроизводителните модели да беше временно спряно, Тилстоун разкри, че сглобяващите линии ще заработят отново през април. Тези завръщащи се модели „Cloverleaf“ ще запазят своята мощност от twin-turbo V6, като ще останат почти непроменени, с изключение на незначителни ревизии, за да отговорят на променящите се стандарти за емисии. Наред с тези икони на производителността, се планира серия от специални издания с ограничен тираж, за да се запази конкурентоспособността на десетилетната платформа, която навлиза в последната фаза на производство.

Като запазва настоящите си предложения с ДВГ, Alfa Romeo се подсигурява срещу охлаждащия се пазар на електрически автомобили, като гарантира, че ще запази основната си фен база „Alfisti“, докато новата платформа бъде усъвършенствана.

Поглеждайки към хоризонта, следващото поколение Stelvio се очаква да поведе новата ера на марката, като вероятно ще дебютира по-късно тази година или в началото на 2027 година, преди да последва Giulia. Тези бъдещи модели ще се базират на значително по-голямо шаси, предлагайки по-голям обем на интериора и избор между високоволтови електрически двигатели и хибридни бензинови двигатели.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    0 0 Отговор
    Алфа Педео никога. Това е инвестиционна дупка.

    19:18 08.01.2026