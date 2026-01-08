Alfa Romeo удължава живота на бензиновите Giulia и Stelvio

Alfa Romeo доказва, че легендарните модели от настоящата платформа „Джорджо” все още не са готови за пенсиониране. В значителна промяна за италианската марка, управляващият директор за Великобритания Джулс Тилстоун потвърди, че производството на настоящия седан Giulia и SUV Stelvio ще бъде удължено до 2027 година, което дава на тези машини, фокусирани върху водача, още няколко месеца живот. Това удължаване е пряк резултат от тактическата промяна на Stellantis, която се отклонява от агресивната пътна карта за изцяло електрически автомобили, докато следващото поколение наследници се препроектира, за да се приспособи към „мулти-горивен“ подход, което изисква повече време за разработка, за да се интегрират хибридни и вътрешно горещи опции в предстоящата архитектура STLA Large.

За ентусиастите най-вълнуващата новина е възкресението на най-високите варианти Quadrifoglio. Макар производството на високопроизводителните модели да беше временно спряно, Тилстоун разкри, че сглобяващите линии ще заработят отново през април. Тези завръщащи се модели „Cloverleaf“ ще запазят своята мощност от twin-turbo V6, като ще останат почти непроменени, с изключение на незначителни ревизии, за да отговорят на променящите се стандарти за емисии. Наред с тези икони на производителността, се планира серия от специални издания с ограничен тираж, за да се запази конкурентоспособността на десетилетната платформа, която навлиза в последната фаза на производство.

Като запазва настоящите си предложения с ДВГ, Alfa Romeo се подсигурява срещу охлаждащия се пазар на електрически автомобили, като гарантира, че ще запази основната си фен база „Alfisti“, докато новата платформа бъде усъвършенствана.

Поглеждайки към хоризонта, следващото поколение Stelvio се очаква да поведе новата ера на марката, като вероятно ще дебютира по-късно тази година или в началото на 2027 година, преди да последва Giulia. Тези бъдещи модели ще се базират на значително по-голямо шаси, предлагайки по-голям обем на интериора и избор между високоволтови електрически двигатели и хибридни бензинови двигатели.