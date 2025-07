Полицай спря автономен автомобил заради забранен ляв завой, все пак глоба нямаше (ВИДЕО)

Неотдавнашен инцидент в центъра на Лос Анджелис извади на преден план една любопитна правна празнота, свързана с автономните превозни средства. Роботакси на Waymo се озова в доста неудобна ситуация, след като внезапно спря в средата на натоварена пътна артерия, извърши забранен завой наляво и впоследствие беше спряно от полицейски служител. В един уникален обрат обаче, автоматизираната кола беше имунизирана срещу типичното наказание за нарушение на правилата за движение, тъй като според действащите правила в Калифорния е необходимо да има човек зад волана, за да бъде наложено наказание за нарушение.

Странната поредица от събития, заснета във видеоклип в социалните медии, показва бял Jaguar I-Pace, който работи като робот-такси, спрял в трафика в Беверли Хилс. Шофьорът на Mercedes-Benz G-Class зад него, явно разочарован от неподвижния автомобил, според съобщенията е ударил задната част на колата в отчаян опит да я накара да се движи напред. Този неортодоксален метод изглежда е подействал, тъй като колата на Waymo започнала да се движи отново. Следващите му действия обаче само влошили проблема. Полицай в Ford Explorer спрял зад автомобила, точно когато той тръгнал пред електрически Mercedes, за да направи неправилен ляв завой. Безпилотната кола изглеждала объркана от мигащите червени и сини светлини, но в крайна сметка успяла да спре встрани от пътя.

Какво се случи след това остава предмет на спекулации. Тъй като на шофьорското място няма човек, полицаят вероятно се свърза с дистанционен оператор чрез комуникационната система на автомобила, за да разбере ситуацията. Инцидентът в крайна сметка приключи без да бъде издадена глоба, което е следствие от действащото законодателство, което не позволява да се издават глоби на несъществуващ шофьор.

Тази правна вратичка обаче е на път да бъде затворена. От юли 2026 година законът в Калифорния ще се промени, за да позволи на полицията да издава „уведомления за несъответствие на автономни превозни средства“, когато безпилотна кола извърши нарушение на правилата за движение.