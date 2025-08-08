Новини
Авто »
BMW запазва M означенията и за електрическите си автомобили

BMW запазва M означенията и за електрическите си автомобили

8 Август, 2025 10:08 431 2

  • bmw-
  • x3-
  • x3m-
  • ix3

Компанията няма да комбинира двете означения

BMW запазва M означенията и за електрическите си автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW навлиза в ерата „Neue Klasse” с дебюта на iX3 следващия месец, а нов доклад сочи, че стратегията на автомобилния производител за наименуване на високопроизводителните си електромобили ще донесе добри новини за ентусиастите. Според публикация във форума Bimmerpost от потребител с доказан опит, BMW планира да премахне префикса „i” за своите пълноценни M модели.

Това означава, че високопроизводителният вариант на електрическия SUV, например, ще се нарича X3 M, а не iX3 M. Решението е в съответствие с предишни коментари на шефа на BMW M Франк ван Меел, който през 2023 година заяви, че компанията никога няма да комбинира буквите „i“ и „M“ в едно и също превозно средство. Въпреки че BMW регистрира търговската марка iM3, изглежда, че тази марка няма да види бял свят.

BMW запазва M означенията и за електрическите си автомобили

Докладът също така изяснява наименованието на моделите M Performance. Очаква се тези автомобили да запазят буквата „i“ в наименованията си, като например iX3 M60 xDrive. Докато стандартният iX3 ще дебютира следващия месец и ще бъде пуснат в продажба в началото на 2026 година, производството на тези по-мощни варианти M се очаква да започне едва през 2027 година.

Това стратегическо решение за наименованието не анонсира и края на традиционните задвижващи системи. BMW наскоро потвърди, че редовите шестцилиндрови и V8 двигатели в автомобилите M ще останат. Компанията е актуализирала тези двигатели, за да отговарят на новите изисквания на Euro 7, като по този начин гарантира, че автомобилите M с вътрешно горене ще продължат да бъдат основна част от гамата на марката, заедно с новите ѝ електрически предложения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо..

    2 0 Отговор
    А бе много букви.и писане...скоро капако на багажнико-нема да ги хване

    10:37 08.08.2025

  • 2 емка

    0 0 Отговор
    Няма ли да е е-бмв? За благозвучие.

    11:23 08.08.2025