BMW запазва M означенията и за електрическите си автомобили

BMW навлиза в ерата „Neue Klasse” с дебюта на iX3 следващия месец, а нов доклад сочи, че стратегията на автомобилния производител за наименуване на високопроизводителните си електромобили ще донесе добри новини за ентусиастите. Според публикация във форума Bimmerpost от потребител с доказан опит, BMW планира да премахне префикса „i” за своите пълноценни M модели.

Това означава, че високопроизводителният вариант на електрическия SUV, например, ще се нарича X3 M, а не iX3 M. Решението е в съответствие с предишни коментари на шефа на BMW M Франк ван Меел, който през 2023 година заяви, че компанията никога няма да комбинира буквите „i“ и „M“ в едно и също превозно средство. Въпреки че BMW регистрира търговската марка iM3, изглежда, че тази марка няма да види бял свят.

Докладът също така изяснява наименованието на моделите M Performance. Очаква се тези автомобили да запазят буквата „i“ в наименованията си, като например iX3 M60 xDrive. Докато стандартният iX3 ще дебютира следващия месец и ще бъде пуснат в продажба в началото на 2026 година, производството на тези по-мощни варианти M се очаква да започне едва през 2027 година.

Това стратегическо решение за наименованието не анонсира и края на традиционните задвижващи системи. BMW наскоро потвърди, че редовите шестцилиндрови и V8 двигатели в автомобилите M ще останат. Компанията е актуализирала тези двигатели, за да отговарят на новите изисквания на Euro 7, като по този начин гарантира, че автомобилите M с вътрешно горене ще продължат да бъдат основна част от гамата на марката, заедно с новите ѝ електрически предложения.