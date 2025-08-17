Новини
BMW инвестира милиони в боядисване на автомобили

BMW инвестира милиони в боядисване на автомобили

17 Август, 2025 12:00 804 2

  • bmw-
  • боядисване на автомобили-
  • персонализация

Според баварците персонализацията е ключът към бъдещето

BMW инвестира милиони в боядисване на автомобили - 1
Радослав Славчев

В един свят, където уникалността се цени високо, луксозните автомобилни производители разбират, че предлагането на персонализирани решения е от ключово значение за задържането на клиентите. BMW, един от най-големите играчи на пазара, прави решителна стъпка в тази посока, инвестирайки 35 милиона долара в нов, високотехнологичен център за боядисване в завода си в Динголфинг, Германия. Този ход не е просто разширение, а стратегически важен ход, който цели да предложи на клиентите повече възможности и да ускори процеса на производство.


Новият Център за специално и индивидуално боядисване, който ще бъде завършен през 2027 г., е пример за това как BMW съчетава високите технологии с човешкия фактор. На площ от над 21 000 квадратни фута ще работят до 10 служители, които ще си сътрудничат с роботи. Докато основният слой боя ще се нанася автоматизирано, всички специални елементи като двуцветни схеми и персонализирани ивици ще бъдат нанасяни ръчно. Този хибриден подход гарантира както ефективност, така и запазване на майсторството, което прави всяка кола уникална.

BMW инвестира милиони в боядисване на автомобили


Една от основните цели на новия център е да се намали въздействието върху околната среда. Процесът на сушене на боята ще се извършва с електрическо нагряване, вместо с традиционното газово, което ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на производството. Тази инвестиция показва ангажимента на BMW не само към лукса, но и към устойчивото бъдеще.

BMW инвестира милиони в боядисване на автомобили


BMW вече предлага впечатляваща палитра от над 300 цвята, без да включва специалните опции. Новият център ще подобри ефективността на процеса за по-малките серии автомобили, което ще позволи на повече клиенти да получат своята кола с уникален цвят. Очаква се времето за производство да бъде намалено с 25%, което ще съкрати сроковете за доставка и ще направи процеса на персонализация още по-привлекателен.

Тази инвестиция на BMW е ясен знак, че персонализацията е бъдещето на луксозния автомобилен пазар. Новият център ще позволи на марката да отговори на растящото търсене за уникалност, като същевременно оптимизира производствения си процес и намалява въздействието си върху околната среда.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    2 2 Отговор
    гнycсните богаташчета и безнесмени, yppoдлливвите и чаавета и целите и шиббънни cceмействaa ще изгоppят като факли! Или ще се нотровят или ще катастрофиppaт и ще бъдат намерени paзлложжeнни до нeyзннаваемоост.!.

    12:27 17.08.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Правиш впечатление на изключително Злобно същество,ОБЛЪСКАНО порядъчно от Живота.А толкова ли е трудно да вземеш решение като изкопаеш Трапа да се метнеш и ти при мъртвеца?

    13:14 17.08.2025