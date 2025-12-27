Новини
Любопитно »
Натали Трифонова показа малкия Арън (ВИДЕО)

Натали Трифонова показа малкия Арън (ВИДЕО)

27 Декември, 2025 16:36 1 206 24

  • натали трифонова-
  • арън-
  • бебе

"Копие на баща си", гласят част от реакциите под видеото

Натали Трифонова показа малкия Арън (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова за първи път показа сина си Арън, който се роди в края на септември. Снимката е част от рекламен видеоклип за бебешки продукти, в който популярната телевизионна водеща е в нежна и естествена роля – гушка, усмихва се и си играе с бебето.

Кадрите предизвикаха истински фурор в социалните мрежи. Последователите на Натали не закъсняха с коментарите и почти единодушно отбелязаха, че Арън поразително прилича на баща си – мотоциклетиста Мартин Чой.

„Копие на баща си!“, „100% Мартин!“ – гласят част от реакциите под видеото.


И наистина – малкият Арън носи характерните черти на своя баща, който е наполовина кореец и има ясно изразени азиатски белези. За разлика от него, Натали е светлокоса и синеока, което още повече подчертава приликата на детето с Чой. Същият генетичен отпечатък се забелязва и при по-голямата му дъщеря от предишна връзка.

С тази публична поява Натали на практика сложи точка на спекулациите, които се появиха по време на бременността ѝ. Тогава отсъствието на общи снимки и публични прояви с Мартин Чой даде храна на слухове за друг мъж в живота ѝ. Новите кадри обаче ясно показват истината.

След раждането на Арън Натали Трифонова активно се включи в рекламни кампании за продукти, свързани с майчинството и бебешката грижа. Участието на сина ѝ в една от тях превръща проекта не просто в професионален ангажимент, а в силно емоционален и личен момент за звездата.

Източник: www.marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айрън Мейдън

    16 1 Отговор
    ли се дядото?

    16:38 27.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    Откраднала го е, за да оневини баце.🤣

    16:40 27.12.2025

  • 3 Странно

    22 1 Отговор
    Интересно име. Много е подходящо за име на куче.

    Коментиран от #5

    16:40 27.12.2025

  • 4 Престаравате се

    20 1 Отговор
    Май прекалено акцентирате колко приличал на баща си, азиатецът ромеин Борисов

    Коментиран от #6

    16:40 27.12.2025

  • 5 Куркумина Здравкова

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Странно":

    Екстра е. За куче.

    16:42 27.12.2025

  • 6 Налудник

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Престаравате се":

    Бою е циг@нин, не е ромей.

    Коментиран от #12

    16:43 27.12.2025

  • 7 по добре

    13 0 Отговор
    да го бяхте кръстили Ким

    16:43 27.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Мартин К ой е имал подозрения.Арън прилича на всеки изпълнител от Айрън Мейдън .Натали на дали шА му пусне вече

    16:45 27.12.2025

  • 9 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 0 Отговор
    Кон, бе! Кон!

    16:47 27.12.2025

  • 10 Кифлата и производните и

    7 0 Отговор
    Сега е на реда Айра

    16:50 27.12.2025

  • 11 Наистина

    5 2 Отговор
    1000%Боко

    16:54 27.12.2025

  • 12 Айде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Налудник":

    Индира Ганди го подаряла на Людмила Живкова и бил даден за оглеждане в една къща до резиденцията

    16:59 27.12.2025

  • 13 само питам

    4 0 Отговор
    чехлю ли я е заплодил тая натали?

    или чехлю само изплаща издъжката

    17:01 27.12.2025

  • 14 Стенли

    10 0 Отговор
    Лошо няма но каква е тази мания да се кръщават децата с англоезични имена?!

    17:01 27.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ......

    6 0 Отговор
    Арън - най-българското име на урвата

    17:02 27.12.2025

  • 17 Николай

    8 0 Отговор
    Кви са тея имена , бе?! Арън, е като Дрън.
    Да го набiя на майката отzad.

    Коментиран от #19

    17:03 27.12.2025

  • 18 град КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор
    колко мъжко семе е изгълтала тая натали ако знаете? нищо не плюваше всичко гълташе и сиренето дори ядеше

    17:03 27.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ало,сайта?

    4 0 Отговор
    Преди месец показа снимки, сега клип, след месец,вероятно филм...да е живо и здраво детенцето, но има и други майки с деца, пишете и за тях.Всеки месец биография,ай стига.

    17:10 27.12.2025

  • 21 Див селянин

    4 0 Отговор
    Майката арна,много арна

    17:11 27.12.2025

  • 22 Блатен Асечки

    3 0 Отговор
    Дете с име на млечна напитка - Айрян

    17:14 27.12.2025

  • 23 Ойро

    0 0 Отговор
    Следващото щяла да го кръсти Ким Байрям...

    17:25 27.12.2025

  • 24 Хаха

    0 0 Отговор
    Що за куха лейка може да кръсти детето си Арън?

    17:25 27.12.2025