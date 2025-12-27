Натали Трифонова показа малкия Арън (ВИДЕО)

Натали Трифонова за първи път показа сина си Арън, който се роди в края на септември. Снимката е част от рекламен видеоклип за бебешки продукти, в който популярната телевизионна водеща е в нежна и естествена роля – гушка, усмихва се и си играе с бебето.
Кадрите предизвикаха истински фурор в социалните мрежи. Последователите на Натали не закъсняха с коментарите и почти единодушно отбелязаха, че Арън поразително прилича на баща си – мотоциклетиста Мартин Чой.
„Копие на баща си!“, „100% Мартин!“ – гласят част от реакциите под видеото.
И наистина – малкият Арън носи характерните черти на своя баща, който е наполовина кореец и има ясно изразени азиатски белези. За разлика от него, Натали е светлокоса и синеока, което още повече подчертава приликата на детето с Чой. Същият генетичен отпечатък се забелязва и при по-голямата му дъщеря от предишна връзка.
С тази публична поява Натали на практика сложи точка на спекулациите, които се появиха по време на бременността ѝ. Тогава отсъствието на общи снимки и публични прояви с Мартин Чой даде храна на слухове за друг мъж в живота ѝ. Новите кадри обаче ясно показват истината.
След раждането на Арън Натали Трифонова активно се включи в рекламни кампании за продукти, свързани с майчинството и бебешката грижа. Участието на сина ѝ в една от тях превръща проекта не просто в професионален ангажимент, а в силно емоционален и личен момент за звездата.
Източник: www.marica.bg
