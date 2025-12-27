Новини
България »
„Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спира възстановяването на дигата на Телки дере "след отправени заплахи"

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спира възстановяването на дигата на Телки дере "след отправени заплахи"

27 Декември, 2025 16:52 1 163 13

  • напоителни системи-
  • гелеменово-
  • тополница

Това е станало по искане на кмета на село Гелеменово

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спира възстановяването на дигата на Телки дере "след отправени заплахи" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере. Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото. Това съобщиха от дружеството и допълват:

Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до Прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.

Припомняме, че екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умна кметица

    22 4 Отговор
    Ще докара нейни хора за тая работа. Все пак Еди пари трябва да се усвоят.

    Коментиран от #10

    16:54 27.12.2025

  • 2 Какво става,

    20 0 Отговор
    от кого са заплахите и за какво. Като се издават хората, тогава ли ще укрепват дигата. Що за простотия и беззаконие

    Коментиран от #3, #12

    16:55 27.12.2025

  • 3 български

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Какво става,":

    глупаци....

    16:59 27.12.2025

  • 4 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Гелеменово се управлява от ГОЛЕМЕноФци.Също като булгарименоФци

    17:00 27.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    Лошото е, че са само заплахи. За съжаление. Ако имаше действия, друго щяхме да четем в статията.

    17:01 27.12.2025

  • 6 404

    8 1 Отговор
    Блефски шА ВА удави .В Гелеменово никой не е гласувал за падишаха

    17:02 27.12.2025

  • 7 коментар

    5 0 Отговор
    шамари и юмруци трябват

    Нали така.
    И за какво ни е тази полиция

    17:03 27.12.2025

  • 8 очевидец

    0 0 Отговор
    Когато някой ти дава сарми, значи има сарми.
    Когато някой ти дава акъл, значи няма сарми.

    17:06 27.12.2025

  • 9 Софийски селянин,

    6 1 Отговор
    Тази отивам на място и директно и казвам;
    Купувам ти билет и те качвам на самолета за Минск и те оставям на прокуратурата на Батька Лукашенко!
    За корупционни схеми влизаш в женският затвор за поне десет години и ще ги излежиш от началото до края!

    17:07 27.12.2025

  • 10 НЕ БЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умна кметица":

    ще остави едни некадърници да гепят едни пари и да напълнят водоема и при следващия дъжд или топене на снега след два месеца да залее и кметството водата За какво да бърза , нека си тече реката до напролет АКОЙ строи дига по нова година у лапавица и у снего ..АМА ПАДАТ ПАРИ НАЛИ ЗА СПАСЯВАНЕ ЕКСТРА У ДЖЕБА НА И Т Н И ДРУГИТЕ АРТИСТИ

    17:08 27.12.2025

  • 11 само да питам

    4 0 Отговор
    Тази сграда ,на снимката,по време на развития социализъм ли е построена?

    Коментиран от #13

    17:08 27.12.2025

  • 12 ТИ МАЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво става,":

    не разбираш какво е селско язовирче за напояване и че дига няма и има река която вече си тече ТОВА СА диги от пръст и не се строят по нова година в калта защото като се затопи снега ще има пак наводнение НЕКА си тече реката какво се месиш на кметицата СТАНИ КМЕТ И ТИ ОТГОВАРЯЙ ЗА СЕЛОТО .КВО МИ ДРАЩИШ КАТО НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е СЕЛСКА ВАДА МИКРОЯЗОВИРЧЕ И КАК СЕ СТРОИ ДИГА ОТ ПРЪСТ

    17:15 27.12.2025

  • 13 Тя е паметник на културата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "само да питам":

    на повече от 100години е,казва се Министерство на земеделието и горите,виж в Гугъл и Уикипедия,Паметници на културата в София и др.

    17:19 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове