„Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спира възстановяването на дигата на Телки дере "след отправени заплахи"

По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере. Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото. Това съобщиха от дружеството и допълват:
Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до Прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.
Припомняме, че екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умна кметица
Коментиран от #10
16:54 27.12.2025
2 Какво става,
Коментиран от #3, #12
16:55 27.12.2025
3 български
До коментар #2 от "Какво става,":глупаци....
16:59 27.12.2025
4 И Киев е Руски
17:00 27.12.2025
5 Евгени от Алфапласт
17:01 27.12.2025
6 404
17:02 27.12.2025
7 коментар
Нали така.
И за какво ни е тази полиция
17:03 27.12.2025
8 очевидец
Когато някой ти дава акъл, значи няма сарми.
17:06 27.12.2025
9 Софийски селянин,
Купувам ти билет и те качвам на самолета за Минск и те оставям на прокуратурата на Батька Лукашенко!
За корупционни схеми влизаш в женският затвор за поне десет години и ще ги излежиш от началото до края!
17:07 27.12.2025
10 НЕ БЕ
До коментар #1 от "Умна кметица":ще остави едни некадърници да гепят едни пари и да напълнят водоема и при следващия дъжд или топене на снега след два месеца да залее и кметството водата За какво да бърза , нека си тече реката до напролет АКОЙ строи дига по нова година у лапавица и у снего ..АМА ПАДАТ ПАРИ НАЛИ ЗА СПАСЯВАНЕ ЕКСТРА У ДЖЕБА НА И Т Н И ДРУГИТЕ АРТИСТИ
17:08 27.12.2025
11 само да питам
Коментиран от #13
17:08 27.12.2025
12 ТИ МАЙ
До коментар #2 от "Какво става,":не разбираш какво е селско язовирче за напояване и че дига няма и има река която вече си тече ТОВА СА диги от пръст и не се строят по нова година в калта защото като се затопи снега ще има пак наводнение НЕКА си тече реката какво се месиш на кметицата СТАНИ КМЕТ И ТИ ОТГОВАРЯЙ ЗА СЕЛОТО .КВО МИ ДРАЩИШ КАТО НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е СЕЛСКА ВАДА МИКРОЯЗОВИРЧЕ И КАК СЕ СТРОИ ДИГА ОТ ПРЪСТ
17:15 27.12.2025
13 Тя е паметник на културата
До коментар #11 от "само да питам":на повече от 100години е,казва се Министерство на земеделието и горите,виж в Гугъл и Уикипедия,Паметници на културата в София и др.
17:19 27.12.2025