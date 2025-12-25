Новини
Патриарх Даниил е на посещение във Вселенската патриаршия

25 Декември, 2025 17:20 781 19

  • патриарх даниил-
  • вселенска патриаршия

Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г.

Патриарх Даниил е на посещение във Вселенската патриаршия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

На Рождество Христово – 25 декември, в късния следобед започна посещението на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г., съобщи бТВ.

Преди заминаването за Истанбул, Турция, Даниил отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение.

Заедно с патриарха в църковната ни делегация са и митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод.

В 16 ч. патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, където бе посрещнат от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Човек от народа

    10 5 Отговор
    Жив и здрав

    17:24 25.12.2025

  • 2 баба гуси

    6 5 Отговор
    леле какви оргий!😍😍😍😍😍😍😊

    Коментиран от #15

    17:25 25.12.2025

  • 3 Горски

    10 4 Отговор
    Идването на Господ Иисус Христос на земята е велико събитие. То се повтаря за всички вярващи вече две хилядолетия, за да стопли и просветли душите ни, за да ни прероди и доближи до Бога.
    Христос се ражда в сърцата ни и ги изпълва с любов, за да бъдат светли и чисти, защото Той дойде като Спасител на света - нужно е само да го приемем и да го последваме! Честито Рождество Христово!

    Коментиран от #4, #6

    17:27 25.12.2025

  • 4 глей

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    щилката да не га стигне

    Коментиран от #5

    17:30 25.12.2025

  • 5 Горски

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "глей":

    Пак си смесил алкохол с дрога.

    Коментиран от #8, #17

    17:33 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Поздравления за нашия Патриарх

    6 3 Отговор
    И честито Рождество Христово :)
    Пожелавам здраве и дълголетие !!!

    Поздрав и за цялата съпровождаща го делегация !

    Успешна дейност !!!

    Коментиран от #11

    17:43 25.12.2025

  • 10 сикара сикуро

    4 5 Отговор
    Юда Кремльовски

    17:44 25.12.2025

  • 11 ду.. да му е яко

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Поздравления за нашия Патриарх":

    байасан ставрисан штял да го приспива

    17:45 25.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба

    1 1 Отговор
    Защо точно на Коледа?

    17:47 25.12.2025

  • 14 Лошо, много лошо

    6 2 Отговор
    Лошо, много лошо, готвят ни украински сценарий. Вселенската патриаршия няма нещо общо с православието, тя е продукт на ЦРУ, не случайно всички православни църкви не я допускат и нямат връзки с нея.

    17:57 25.12.2025

  • 15 Православна христиенка

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "баба гуси":

    Ние сме там заедно със пападия кака Сия,Вика сливата ,Кичка,Палома ,Филка.Ще забучим на дядо владика на жезала му един кравай...
    Ще ходиме на калугерско хоро в ресторанта на последния софиянец..

    18:00 25.12.2025

  • 16 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":

    Пак ли си шмъркал от дрогата на Зеленски?

    18:01 25.12.2025

  • 17 БАРАБАНЧИК

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    А ВАША МИЛОСТ
    ПАК Е НАПУСНАЛ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ
    ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ...

    Коментиран от #18, #19

    18:08 25.12.2025

  • 18 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "БАРАБАНЧИК":

    С твое съгласие.

    18:15 25.12.2025

  • 19 Патриот

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "БАРАБАНЧИК":

    На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!

    18:48 25.12.2025

