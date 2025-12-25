Патриарх Даниил е на посещение във Вселенската патриаршия

На Рождество Христово – 25 декември, в късния следобед започна посещението на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г., съобщи бТВ.
Преди заминаването за Истанбул, Турция, Даниил отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение.
Заедно с патриарха в църковната ни делегация са и митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод.
В 16 ч. патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, където бе посрещнат от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.
