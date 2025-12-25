Джорджа Мелони отправи коледни послания и подчерта важността на силата и мира

Италианският премиер Джорджа Мелони отправи два коледни поздрава към гражданите на страната чрез социалните си канали. В единия пост тя позира с коледен пуловер и чаша, като пожела всичко най-добро на италианците и техните семейства. Във видеопослание Мелони изрази пожелания за мир, сила и спокойствие и прикани да не се забравя грижата за нуждаещите се, предава БТА.

В навечерието на празниците Мелони проведе и традиционните си поздрави към персонала на Палацо Киджи. По време на срещата тя ги нарече „истинско семейство“ и отбеляза, че 2025 г. е била трудна, като предупреди, че следващата година ще бъде още по-предизвикателна. Тя призова служителите да си починат добре по празниците, за да могат да се справят с предстоящите задачи.

По традиция парламентаристи от партията на премиера подготвят коледен подарък за Мелони. Този път това ще бъде свръхмодерен компютър и оборудване на стойност около 10 000 евро. Миналата година тя бе получила спалня за новата си къща. От своя страна Мелони подари на министрите си порцеланова купа за ключове и арома дифузер, докато миналата година подаръкът беше бурканче с течен шоколад „Нутела“.

В навечерието на празниците италианските сенатори одобриха проектобюджета за следващата година, след повече от два месеца дискусии. В него са предвидени мерки за 22 милиарда евро, включително данъчни облекчения за средната класа, смекчаване на плащанията по просрочени данъци, средства за здравеопазването за три години, поетапно увеличаване на възрастта за пенсиониране през 2027 и 2028 г., такса от 2 евро върху малки пратки от трети страни и мерки за банки и застрахователи. В бюджета са включени и инвестиции за култура, медии, семейства, насърчаване на инвестиции, както и финансиране за Месинския мост и управление на златните резерви на Италия. Очаква се бюджетът да бъде одобрен и в долната камара на парламента.

Мелони отправи и традиционно послание към военнослужещите, особено към тези на мисии зад граница. „Мирът е ценно благо, което трябва да съхраняваме. Онзи, който познава войната, разбира най-добре нуждата от подготовка“, заяви тя по време на видеоконференция със Съвместното оперативно командване. Премиерът цитира латинската фраза „si vis pacem, para bellum“ („който иска мир, да се готви за война“), като подчерта, че посланието е прагматично: надеждни военни сили предотвратяват агресията. Тя припомни и етимологията на „възпиране“ - „да внушиш страх, за да отклониш“, и отбеляза, че дипломацията и диалогът са ефективни само ако са подкрепени от здрава основа.