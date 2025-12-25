Новини
Джорджа Мелони отправи коледни послания и подчерта важността на силата и мира

25 Декември, 2025 17:25 844 23

Италианският премиер поздрави сънародниците си, персонала на Палацо Киджи и военните, докато парламентът прие бюджетни мерки за следващите години

Джорджа Мелони отправи коледни послания и подчерта важността на силата и мира - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони отправи два коледни поздрава към гражданите на страната чрез социалните си канали. В единия пост тя позира с коледен пуловер и чаша, като пожела всичко най-добро на италианците и техните семейства. Във видеопослание Мелони изрази пожелания за мир, сила и спокойствие и прикани да не се забравя грижата за нуждаещите се, предава БТА.

В навечерието на празниците Мелони проведе и традиционните си поздрави към персонала на Палацо Киджи. По време на срещата тя ги нарече „истинско семейство“ и отбеляза, че 2025 г. е била трудна, като предупреди, че следващата година ще бъде още по-предизвикателна. Тя призова служителите да си починат добре по празниците, за да могат да се справят с предстоящите задачи.

По традиция парламентаристи от партията на премиера подготвят коледен подарък за Мелони. Този път това ще бъде свръхмодерен компютър и оборудване на стойност около 10 000 евро. Миналата година тя бе получила спалня за новата си къща. От своя страна Мелони подари на министрите си порцеланова купа за ключове и арома дифузер, докато миналата година подаръкът беше бурканче с течен шоколад „Нутела“.

В навечерието на празниците италианските сенатори одобриха проектобюджета за следващата година, след повече от два месеца дискусии. В него са предвидени мерки за 22 милиарда евро, включително данъчни облекчения за средната класа, смекчаване на плащанията по просрочени данъци, средства за здравеопазването за три години, поетапно увеличаване на възрастта за пенсиониране през 2027 и 2028 г., такса от 2 евро върху малки пратки от трети страни и мерки за банки и застрахователи. В бюджета са включени и инвестиции за култура, медии, семейства, насърчаване на инвестиции, както и финансиране за Месинския мост и управление на златните резерви на Италия. Очаква се бюджетът да бъде одобрен и в долната камара на парламента.

Мелони отправи и традиционно послание към военнослужещите, особено към тези на мисии зад граница. „Мирът е ценно благо, което трябва да съхраняваме. Онзи, който познава войната, разбира най-добре нуждата от подготовка“, заяви тя по време на видеоконференция със Съвместното оперативно командване. Премиерът цитира латинската фраза „si vis pacem, para bellum“ („който иска мир, да се готви за война“), като подчерта, че посланието е прагматично: надеждни военни сили предотвратяват агресията. Тя припомни и етимологията на „възпиране“ - „да внушиш страх, за да отклониш“, и отбеляза, че дипломацията и диалогът са ефективни само ако са подкрепени от здрава основа.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мяу

    8 0 Отговор
    Рождество Христово е официалното, църковно наименование на празника, отбелязващ раждането на Исус Христос, докато Коледа е народното, по-разпространеното име, което включва както християнски, така и по-стари, езически традиции

    Коментиран от #15

    17:27 25.12.2025

  • 2 каза

    14 1 Отговор
    че през 26-та година хурката ще е поне два пъти по голяма, информирайте реално и честно

    17:29 25.12.2025

  • 3 Никой

    11 0 Отговор
    Европа е провален проект - дано не е така.

    17:34 25.12.2025

  • 4 Балони

    11 1 Отговор
    ще лапа банана

    17:41 25.12.2025

  • 5 Бялджип

    16 0 Отговор
    Ще има ли Рождественски празнувания на открито? Защото във Франция и Германия ги отменят заради опасност от тероризъм. Имат горчив опит, а днес при толкова мигранти, как да обезпечат на всеки гражданин бронежилетка?

    17:44 25.12.2025

  • 6 значи

    9 1 Отговор
    Много злобничка тая ти му Мелони , бе , как е присвила джучки само ....

    Коментиран от #16

    17:46 25.12.2025

  • 7 И на нас българите

    10 1 Отговор
    Тва за кво ни е, че Мелони била отправила два коледни поздрава към гражданите на страната си чрез социалните си канали ? А де? ....И после пак кажете че тея в "предава БТА" били нормални и не били смахнати и напушени малоумници

    17:54 25.12.2025

  • 8 А изпяха ли химна

    9 0 Отговор
    Дето не им се умирало за НАТЮ ....
    Дето куплета "Готови сме да умрем, готови сме да умрем...
    Ама било станало: Ама хич не сме готови да умрем за НАТЮ

    17:57 25.12.2025

  • 9 Край

    4 1 Отговор
    Много и отива да играе в някакъв филм с изнасилвания.

    17:59 25.12.2025

  • 10 Абе оууууу.....

    7 0 Отговор
    Как така за тях таксата е 2 евро върху малки пратки от трети страни, а за нас 3 евро ? И що там парламента го решава а нас ни лъжат че било директива на ЕК. Ама верно нашите атлантенца ще го отнесат на края

    18:00 25.12.2025

  • 11 Много ми е важно

    5 0 Отговор
    Че депутатите в Италия и били подарили миналата година спалня за новата и къща на Мелони.... да им го туря аз на тея психари в БТА

    18:03 25.12.2025

  • 12 Нали знаете какво е това

    8 0 Отговор
    Парламента прие "управление на златните резерви на Италия" ? Или НЕ знаете? Обявено беше че златните резерви на Италия са собственост на народа на Италия и ЕЦБ няма думата и да дуе супата. .....От ЕЦБ се чу страшен вой ....а нашите предатели какво са направили ще разберете януари вероятно

    18:08 25.12.2025

  • 13 финансиране за Месинския мост....

    4 0 Отговор
    Мостът през Месинския проток е планиран 3,6 km дълъг висящ мост през Месинския пролив. От Сицилия до континента. Огромни протести срещу строителството му имаше и в Сицилия и в Калабрия но на никой не му пука явно ....а пък за тея от БТА, два ката да им го туря аз...ТА ми били моля ви

    Коментиран от #19, #22

    18:12 25.12.2025

  • 14 Офльоф

    2 0 Отговор
    Човек на WEF. Като й гледам муцуна7а, явно пак се е ококорила от ... пудрата захар...

    18:14 25.12.2025

  • 15 Гръм и мълнии

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мяу":

    Пише се Иисус Христос, не Исус.
    Защото името е Исус, но се слага едно И отпред, тъй като е Божий Син.
    Иисус Христос

    18:15 25.12.2025

  • 16 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "значи":

    Прочетох статията, какво да кажа бла, бла, бла..... А за Мелони си прав..... Никога не ми е харесвала, прилича ми на шантонерка, липсва и финес и достойнство,а и не само това....

    18:18 25.12.2025

  • 17 Трябва значи и за Борисов и за

    2 0 Отговор
    Пеевски .....етимологията на „възпиране“ - „да внушиш страх, за да отклониш. Значи на атлантенцата спешно трябва да им внушим много страх ! Ама трябва да ги разтреперим от ужас даже

    18:18 25.12.2025

  • 18 Плана Зеленски написан от СТАЙМЪР

    3 0 Отговор
    МЕРЦ И МАКРОН е Един Блъф, че искат да се прекрати войната! Пари има, Зареждат със Самолети редовно с Оръжия през Румъния и Молдова , война до последния Украинец!

    18:25 25.12.2025

  • 19 Пълни некадърници

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "финансиране за Месинския мост....":

    и калинки са тея в БТА. За закриване е

    18:25 25.12.2025

  • 20 Плана Зеленски написан от СТАЙМЪР

    3 0 Отговор
    МЕРЦ И МАКРОН е Един Блъф, че искат да се прекрати войната! Пари има, Зареждат със Самолети редовно с Оръжия през Румъния и Молдова , война до последния Украинец!

    18:26 25.12.2025

  • 21 Олеееее майко....

    1 0 Отговор
    В него са предвидени мерки за 22 милиарда евро, включително данъчни облекчения за средната класа, смекчаване на плащанията по просрочени данъци, средства за здравеопазването за три години, поетапно увеличаване на възрастта за пенсиониране през 2027 и 2028

    18:26 25.12.2025

  • 22 Яко ще оооосерат Сицилия

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "финансиране за Месинския мост....":

    Но на мафията хич не и пука. Важното е едни милиарди да се накрадат

    18:28 25.12.2025

  • 23 Навремето Дучете в Италия е Осеменявал

    3 0 Отговор
    Девойки с тяхно и родителско съгласие! Около 170 жени са родили Малки Дучета? Какви са корените на Мелони??

    18:31 25.12.2025

