Пи Диди поиска незабавно освобождаване от затвора

Американският рапър и продуцент Пи Диди (известен още като Шон Комбс) поиска съдът да разпореди незабавното му освобождаване от затвора, съобщава Variety. Адвокатите му са подали спешна петиция до Федералния апелативен съд за втори окръг в Ню Йорк. Защитният екип на Комбс пледира за отмяна на присъдата му или преразглеждане със значително намалена присъда.

Рапърът смята, че съдията е бил прекалено суров и е допуснал грешка в присъдата си. Правни експерти отбелязват, че обвинение в подобни престъпления, обикновено получават присъди до 15 месеца затвор. Пи Диди обаче е осъден на 50 месеца.

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на четири години и два месеца затвор. Той е признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция.