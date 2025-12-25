Новини
Любопитно »
Пи Диди поиска незабавно освобождаване от затвора

25 Декември, 2025 17:08 421 4

  • пи диди-
  • шон комбс-
  • затвор-
  • освобождаване-
  • адвокати-
  • присъда

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на четири години и два месеца затвор

Пи Диди поиска незабавно освобождаване от затвора - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър и продуцент Пи Диди (известен още като Шон Комбс) поиска съдът да разпореди незабавното му освобождаване от затвора, съобщава Variety. Адвокатите му са подали спешна петиция до Федералния апелативен съд за втори окръг в Ню Йорк. Защитният екип на Комбс пледира за отмяна на присъдата му или преразглеждане със значително намалена присъда.

Рапърът смята, че съдията е бил прекалено суров и е допуснал грешка в присъдата си. Правни експерти отбелязват, че обвинение в подобни престъпления, обикновено получават присъди до 15 месеца затвор. Пи Диди обаче е осъден на 50 месеца.

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на четири години и два месеца затвор. Той е признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Сиганско краварски рапсодии по боливудски.

    17:12 25.12.2025

  • 2 Спецназ

    2 1 Отговор
    Ц.ганина карал с БеЕмВе- то ромки на Околовръстното!

    ГОУЕма работа, Баце. Тук за такова даже не прибират има си
    такса преди 1- во число на месеца и

    ЖИК- ТАК тежка чалга, с.ирки и кинтаж.

    17:15 25.12.2025

  • 3 Ироничен

    2 0 Отговор
    Трафик за проституция? Сексуално робство? Малко му е.

    17:17 25.12.2025

  • 4 Тракиец

    1 0 Отговор
    Дайте му доживотен на Н.Е.Г.Ъ.Р.А ...ИЛИ го пратете на памуковите плантации при белите господари

    17:23 25.12.2025