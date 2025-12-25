Юрген Клоп няма откупна клауза, уточниха от Red Bull

Дали Юрген Клоп може лесно да се завърне като мениджър на някой клуб? Преди време се говореше, че има шанс той да замени Арне Слот в Ливърпул, но като че ли това отпадна като вариант. И все пак това няма да е лесно, защото от сегашния работодател на германеца - Red Bull, увериха, че той има договор с тях, а в него няма откупна клауза. Клоп изпълнява ролята на ръководител по футболните въпроси към компанията.

“В контракта на Юрген няма откупна клауза и ангажиментът му към нас е очевиден”, заяви изпълнителният директор на Red Bull Оливер Минтцлаф в интервю за Sport Bild.

“Клоп намери изключителен баланс между това да оказва подкрепа на терен и да дава на клубовете пространство за отдих. Привличането му беше истински удар, като го привлякохме без трансферна сума. Юргенсе чувства като у дома си при нас и вече е научил изключително много тук”, добави Минтцлаф.