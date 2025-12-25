Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юрген Клоп няма откупна клауза, уточниха от Red Bull

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточниха от Red Bull

25 Декември, 2025 17:29 693 0

  • юрген клоп-
  • ливърпул-
  • футбол-
  • ред бул-
  • red bull

Клоп намери изключителен баланс между това да оказва подкрепа на терен и да дава на клубовете пространство за отдих

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточниха от Red Bull - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дали Юрген Клоп може лесно да се завърне като мениджър на някой клуб? Преди време се говореше, че има шанс той да замени Арне Слот в Ливърпул, но като че ли това отпадна като вариант. И все пак това няма да е лесно, защото от сегашния работодател на германеца - Red Bull, увериха, че той има договор с тях, а в него няма откупна клауза. Клоп изпълнява ролята на ръководител по футболните въпроси към компанията.

“В контракта на Юрген няма откупна клауза и ангажиментът му към нас е очевиден”, заяви изпълнителният директор на Red Bull Оливер Минтцлаф в интервю за Sport Bild.

“Клоп намери изключителен баланс между това да оказва подкрепа на терен и да дава на клубовете пространство за отдих. Привличането му беше истински удар, като го привлякохме без трансферна сума. Юргенсе чувства като у дома си при нас и вече е научил изключително много тук”, добави Минтцлаф.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ