Opel загатна за наточен модел под новия си бранд

Opel въвежда нова ера за своето легендарно подразделение GSE, насочвайки се към изцяло електрическо бъдеще. Марката подхранва очакванията за своята преосмислена визия с поредица от официални тийзъри за неназован концептуален автомобил, чиято световна премиера е насрочена за изложението IAA Mobility Show в Мюнхен през септември.

Докато е потвърдено, че шоу автомобилът ще разполага с високоефективна, изцяло електрическа задвижваща система, точният му стил на каросерията остава строго пазена тайна. Интригуващите тийзър изображения карат ентусиастите да гадаят дали германският автомобилен производител ще представи елегантно спортно купе, динамичен кросоувър или изцяло нова форма за своя флагмански електрически автомобил.

Концепцията представя следващата еволюция на характерното осветление „Opel Compass“, с остри вертикални и хоризонтални LED масиви, които обрамчват осветените емблеми на марката отпред и отзад. Забележителният му екстериор е с двуцветна окраска, съчетаваща елегантна сребриста основа с ярки лимоненожълти акценти. В знак на почит към рали наследството на марката, концепцията се отличава с характерни аеродинамични джанти, чийто дизайн е директно вдъхновен от емблематичния Manta 400 от 80-те години.

Вътрешността на интериора анонсира ясна ориентация към пистата. Футуристичното, вдъхновено от състезанията кормило замества традиционния волан и е съчетано с лека шофьорска седалка. Включването на пълна предпазна клетка укрепва характеристиките на концепцията, показвайки, че тя е проектирана за нещо повече от статично изложение.

Изпълнителният директор на Opel Флориан Хютл описа автомобила като такъв, който „отново ще кара сърцата да бият по-бързо“ и ще служи като пряк преглед на предстоящите производствени модели. Той добави, че концепцията е проектирана да „впечатли с невероятния си дизайн и да привлече автомобилните ентусиасти по целия свят“, обещавайки, че скоро ще бъдат разкрити повече подробности.

Пълното разкриване на новия концепт Opel GSE е едно от най-очакваните събития на предстоящото изложение IAA Mobility 2025, което ще се проведе в Мюнхен, Германия, от 8 до 14 септември.