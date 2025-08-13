Новини
Opel загатна за наточен модел под новия си бранд

13 Август, 2025 12:45 587 3

Премиерата ще се състои на изложението в Мюнхен

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Opel въвежда нова ера за своето легендарно подразделение GSE, насочвайки се към изцяло електрическо бъдеще. Марката подхранва очакванията за своята преосмислена визия с поредица от официални тийзъри за неназован концептуален автомобил, чиято световна премиера е насрочена за изложението IAA Mobility Show в Мюнхен през септември.

Докато е потвърдено, че шоу автомобилът ще разполага с високоефективна, изцяло електрическа задвижваща система, точният му стил на каросерията остава строго пазена тайна. Интригуващите тийзър изображения карат ентусиастите да гадаят дали германският автомобилен производител ще представи елегантно спортно купе, динамичен кросоувър или изцяло нова форма за своя флагмански електрически автомобил.

Концепцията представя следващата еволюция на характерното осветление „Opel Compass“, с остри вертикални и хоризонтални LED масиви, които обрамчват осветените емблеми на марката отпред и отзад. Забележителният му екстериор е с двуцветна окраска, съчетаваща елегантна сребриста основа с ярки лимоненожълти акценти. В знак на почит към рали наследството на марката, концепцията се отличава с характерни аеродинамични джанти, чийто дизайн е директно вдъхновен от емблематичния Manta 400 от 80-те години.

Вътрешността на интериора анонсира ясна ориентация към пистата. Футуристичното, вдъхновено от състезанията кормило замества традиционния волан и е съчетано с лека шофьорска седалка. Включването на пълна предпазна клетка укрепва характеристиките на концепцията, показвайки, че тя е проектирана за нещо повече от статично изложение.

Opel загатна за наточен модел под новия си бранд

Изпълнителният директор на Opel Флориан Хютл описа автомобила като такъв, който „отново ще кара сърцата да бият по-бързо“ и ще служи като пряк преглед на предстоящите производствени модели. Той добави, че концепцията е проектирана да „впечатли с невероятния си дизайн и да привлече автомобилните ентусиасти по целия свят“, обещавайки, че скоро ще бъдат разкрити повече подробности.

Пълното разкриване на новия концепт Opel GSE е едно от най-очакваните събития на предстоящото изложение IAA Mobility 2025, което ще се проведе в Мюнхен, Германия, от 8 до 14 септември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Пак добре, че има волан, макар и спкескан😅

    12:52 13.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Абе бегай от тука бе с тия електрически буклуци! Опел приключи, Пежо ги приключиха, това е. Много спортен Опел тежи само 1800кг 🤬 видехме новия електрически буклук Фиат 600 абарт 280кс че дори не ускорява бързо. В завоите е като камион. Бензиновия модел, къде го спреха беше 1.4 турбо 220кс и правеше 100 под 6 секунди с ръчна трансмисия.

    12:54 13.08.2025

  • 3 Ивайло

    1 0 Отговор
    Тия пак не чуват петлите, другите вече дадоха крачна назад и връщат ДВГ, тия още със старите лозунги на европропагандата.. бъдещете им е ясно --> в кереча !

    12:56 13.08.2025