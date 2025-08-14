Новини
Авто »
Подценената технология в последния истински Opel

Подценената технология в последния истински Opel

14 Август, 2025 12:53 1 170 6

  • opel-
  • insignia-
  • 4x4

За 4х4 системата на Insignia, която интелигентно подобрява сцеплението

Подценената технология в последния истински Opel - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много съвременни автомобили разполагат с технологии, които осигуряват по-добра стабилност и сцепление, но някои от тях остават незабелязани от водачите. Opel Insignia е един от моделите, който предлага система за двойно предаване с разпределение на въртящия момент. Тя е много повече от стандартна система за задвижване на четирите колела и внася значително подобрение в поведението на автомобила.

За разлика от конвенционалните системи, които просто изпращат мощност към всички колела, тази технология работи по-интелигентно. Тя използва два съединителя на задния мост, които позволяват прецизно разпределение на въртящия момент не само между предния и задния мост, но и между лявото и дясното задно колело.

Тази технология постоянно следи сцеплението и поведението на автомобила. Когато системата усети, че едно от колелата започва да губи сцепление, тя автоматично изпраща повече въртящ момент към колелото с по-добро сцепление. Това се случва за части от секундата и е напълно незабележимо за шофьора.

Ключовото предимство на тази система се усеща най-вече при завиване. При преминаване през завой, тя може да изпрати повече мощност към външното задно колело, което помага на автомобила да се "завърти" по-лесно в завоя. Това води до по-стабилно и прецизно управление, като се намалява рискът от недозавиване и се подобрява пътното поведение.

Въпреки че тази технология работи тихо на заден план, нейният ефект върху стабилността и сигурността на Opel Insignia е огромен. Тя позволява на автомобила да се справи с лоши пътни условия като сняг, мокър асфалт или чакълени пътища с лекота, като същевременно осигурява динамично и ангажиращо шофиране.

Тази система е отличен пример за това как модерната автомобилна техника надхвърля основните си функции. Тя показва, че дори в един семеен автомобил могат да бъдат интегрирани сложни инженерни решения, които гарантират по-високо ниво на безопасност и удоволствие от шофирането.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хубавите модерни технологии

    5 0 Отговор
    ги харесвам само ако не са чупливи

    13:01 14.08.2025

  • 2 Хапопои

    3 1 Отговор
    Нещо което няма да ти трябва в 99% от годината. Иначе опел приключи.отдавна. вече е пежо с немски седалки по стандарта.

    Коментиран от #3

    13:05 14.08.2025

  • 3 стелантис

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хапопои":

    не е само пежо, ситроен и опел..... и е по добре от роб на GM

    13:13 14.08.2025

  • 4 Смех!

    2 1 Отговор
    Опелче - тропелче! Всичко копират. Сложно и скъпо за поддръжка.

    13:34 14.08.2025

  • 5 Много хубаво

    0 2 Отговор
    Само да не бяха връщали ръждата. Тази Инсигния ръждясва като Вектра А и Кадет. Отделно повечето са с немощни малолитражни мотори а тези с верига са отврат за обслужване. Иначе е добър замисъла на колата.

    13:35 14.08.2025

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    българина е все недоволен, а и разбира от всичко - то съвременни технологии в автомобилостроенето, ф16, евро, ядрена енергетика, самолети за гасене на пожар. абе има мнение по всеки въпрос и естествено е все недоволен и все не го правят другите както трябва...

    14:01 14.08.2025