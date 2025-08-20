Volkswagen се озова в центъра на скандал заради сензорни бутони

Стремежът към минимализъм и дигитализация в автомобилния интериор достигна критична точка за Volkswagen. От години компанията налага сензорни бутони на воланите на различни модели, твърдейки, че това прави дизайна по-модерен. Тази технологична "иновация" обаче се оказа сериозен провал, който доведе до масови оплаквания, а сега и до съдебно дело в САЩ.

От "модерен" дизайн към потенциална опасност

Първоначално сензорните превключватели бяха представени като елегантно и футуристично решение, което да замести традиционните физически бутони. На практика обаче шофьорите бързо откриха колко непрактични и опасни са те. Бутоните реагират на най-малкото докосване, дори на случайно движение на ръката, което води до неволно активиране на различни функции. Това разсейва водача и създава потенциално рискови ситуации.

Най-голям брой оплаквания постъпиха от собствениците на електрическия кросоувър Volkswagen ID.4. Именно те са в основата на колективния иск, подаден във Федералния съд на Ню Джърси. В жалбата си ищците изтъкват, че неволното активиране на системи като адаптивния круиз контрол може да доведе до инциденти. Двама от собствениците дори споделят, че изпитват "страх и нежелание" да управляват своите автомобили, защото се опасяват от неочаквана реакция на сензорите.

Знаел ли е Volkswagen за проблема?

Според ищците, Volkswagen е бил наясно с проблема много преди оплакванията да станат публични. Твърди се, че вътрешни документи, оплаквания на клиенти и данни от дилъри са доказвали наличието на дефекта. Въпреки това, компанията не е предупредила клиентите си и не е предложила безплатни ремонти или замени. По този начин, според жалбата, производителят е нарушил гаранционните условия и законите за защита на потребителите, реализирайки печалба от продажбата на потенциално опасни автомобили.

Признание за "грешка", но бавни действия

Още преди три години, от Volkswagen признаха, че сензорните бутони са били "грешка" и обещаха да се върнат към физическите превключватели. Въпреки това, този процес се оказва бавен. Очаква се пълното им премахване да се случи с дебюта на новия електрически хечбек ID.2. Това означава, че собствениците на настоящи модели, като ID.4, ще трябва да се примирят с нефункционалната технология за още няколко години, докато не се осмелят да поискат замяна на волана.

Скандалът със сензорите на Volkswagen е ясен урок за цялата автомобилна индустрия. Той показва, че стремежът към дигитализация не бива да е за сметка на ергономичността и безопасността. Дори конкуренти като Tesla се сблъскаха с подобни критики, след като се опитаха да заменят традиционните лостове за мигачи с бутони на волана. В случая на Volkswagen обаче проблемът ескалира до съдебен спор, който може да има дългосрочни последици за репутацията на марката и доверието на клиентите.