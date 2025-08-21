Новини
Мате Римац постави под съмнение мощността на китайския хиперкар

Мате Римац постави под съмнение мощността на китайския хиперкар

21 Август, 2025

  • мате римац-
  • yangwang-
  • u9

YangWang U9 Track Edition е със заявена мощност от 2 977 коня

Мате Римац постави под съмнение мощността на китайския хиперкар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Заявените 2 977 конски сили на китайския хиперкар предизвикаха скептицизма на автомобилния свят и на самия Мате Римац. Главният изпълнителен директор на Rimac Automobili, изрази сериозни съмнения относно истинската мощност на YangWang U9 Track Edition, която е с 870 конски сили повече от неговата собствена Rimac Nevera R.

Римац е убеден, че декларираните 2 977 конски сили са резултат от неправилно тълкуване на техническите данни. Той посочва, че повечето китайски електрически превозни средства използват литиево-желязо-фосфатни (LFP) батерии, които е малко вероятно да могат да осигурят необходимия ток за постигане на подобни върхови стойности.

За сравнение, Nevera R с най-модерните си батерии е ограничена до 2 107 конски сили. Дори ако батерията на YangWang U9 е по-мощна, целият силов агрегат трябва да е проектиран за такива огромни натоварвания. Има и още нещо - Римац посочва сцеплението като основен проблем.

Друг фактор, който прави заявената мощност съмнителна, е сцеплението. Римац отбеляза, че Nevera R вече е достигнала границите на възможностите на най-добрите шосейни гуми. Той се съмнява, че гумите на YangWang U9 ще издържат на подобно натоварване.

А данните от китайските власти повдигат още въпроси. Официални данни от Министерството на промишлеността и търговията на Китай показват, че всеки от четирите електродвигателя на U9 развива 744 конски сили. Въпреки това, все още няма потвърждение дали всички двигатели могат да работят едновременно при тези пикови стойности.

Очаква се с интерес потвърждение на заявените данни. Дали YangWang наистина може да надмине европейските гиганти на електромобилната индустрия или този рекорд ще остане само на хартия, тепърва предстои да разберем.


Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Простьо

    6 1 Отговор
    Но не казва нищо за българския хиперкар, а именно Звярът от с. Туховища, създаден от Ахмед Мерчев и неговият екип. ;)

    Коментиран от #3

    10:34 21.08.2025

  • 2 И защо

    2 0 Отговор
    Е необходимо това?

    10:41 21.08.2025

  • 3 Ахмед Мерчев

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Простьо":

    Алиено Арканум RP5 е с мощност 5221 hp. Захранва се от иновативна ALIENO батерия, съставена от Graphene LiPo клетки и супер кондензатори. Цената е 2 500 000 EUR - не е за всеки. За който това е много - нека си купи китайски хиперкар със съмнителна мощност.

    Коментиран от #5

    10:43 21.08.2025

  • 4 123

    5 3 Отговор
    шМате свиквай! Прекалено много се говори за твоето недоразумение, което няма повтаряемост при представянето си. Ти може да поставяш под съмнение каквото си поискаш, но си безгласна буква (ь) пред китайските институти и технологиите, които създават.

    Коментиран от #6

    10:49 21.08.2025

  • 5 Простьо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ахмед Мерчев":

    Прави се от 10+ години. Колко да е иновативна? Едва ли е по-иновативна от китайските и дори европейските проекти - и ресурсите и инженерно-техническия екип вече са на съвсем друго ниво от това, което се "прави" в Туховища.

    11:02 21.08.2025

  • 6 ои8уйхътгрф

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Грозна работа, явно Мате е оцапал гащите от страх... Онзи ден Кьонигсег го преби от бой и си върна рекорда за 0-400-0км/ч на който Мате успя да се порадва около 10 дни... Сега китайците избухват с някви бесни мощности...

    Иначе казаното от него е вярно- има ОГРОМНИ проблеми в постигането на 3000 коня мощност... И като нищо китайците леко послъгват или увъртат някъде...
    Но Мате вместо да "се съмнява" в чуждите данни трябваше да каже "Много ми е интересно да разбера как китайците са успели да се преборят с тези и тези проблеми за да постигнат 3000 коня"... Което по същество е пак онова същото "съмнявам се и май послъгват", но казано дипломатично...

    11:05 21.08.2025

  • 7 Дипломат

    0 0 Отговор
    Всъщност той е убеден в думите си, точно както Тойода е убеден че електромобилите никога и никъде няма да надхвърлят 30% пазарен дял.

    Точно както шефът на Даймлер беше убеден че е невъзможно електрически камион да изминава заявените от Тесла 800 км и го каза публично, малко преди камиона да измине над 900 км в реалността.

    Всъщност всички тези претенции се основават на остаряла информация въпреки че те са тесни специалисти и си мислят, че знаят всичко в своята област. Но технологиите се развиват ежедневно, а светът се променя и днешните знания утре вече са остарели. Справка NOKIA .

    11:51 21.08.2025