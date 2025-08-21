Мате Римац постави под съмнение мощността на китайския хиперкар

Заявените 2 977 конски сили на китайския хиперкар предизвикаха скептицизма на автомобилния свят и на самия Мате Римац. Главният изпълнителен директор на Rimac Automobili, изрази сериозни съмнения относно истинската мощност на YangWang U9 Track Edition, която е с 870 конски сили повече от неговата собствена Rimac Nevera R.

Римац е убеден, че декларираните 2 977 конски сили са резултат от неправилно тълкуване на техническите данни. Той посочва, че повечето китайски електрически превозни средства използват литиево-желязо-фосфатни (LFP) батерии, които е малко вероятно да могат да осигурят необходимия ток за постигане на подобни върхови стойности.

За сравнение, Nevera R с най-модерните си батерии е ограничена до 2 107 конски сили. Дори ако батерията на YangWang U9 е по-мощна, целият силов агрегат трябва да е проектиран за такива огромни натоварвания. Има и още нещо - Римац посочва сцеплението като основен проблем.

Друг фактор, който прави заявената мощност съмнителна, е сцеплението. Римац отбеляза, че Nevera R вече е достигнала границите на възможностите на най-добрите шосейни гуми. Той се съмнява, че гумите на YangWang U9 ще издържат на подобно натоварване.

А данните от китайските власти повдигат още въпроси. Официални данни от Министерството на промишлеността и търговията на Китай показват, че всеки от четирите електродвигателя на U9 развива 744 конски сили. Въпреки това, все още няма потвърждение дали всички двигатели могат да работят едновременно при тези пикови стойности.

Очаква се с интерес потвърждение на заявените данни. Дали YangWang наистина може да надмине европейските гиганти на електромобилната индустрия или този рекорд ще остане само на хартия, тепърва предстои да разберем.