Suzuki представя J Limited - миниатюрен офроуд кемпер

22 Август, 2025 12:02 496 1

Въпреки компактните си размери, Suzuki Every J Limited е проектиран да бъде функционален дом на колела

Японският производител Suzuki разшири своята линия миниванове Every 2025 с оригиналната модификация J Limited. Този миниатюрен автомобил е превърнат в удобен и достъпен кемпер, предназначен за офроуд приключения. Новият Suzuki Every J Limited ще се предлага в Япония на начална цена от 1 835 900 йени. При текущия обменен курс това се равнява на приблизително 11 500 евро.

Стил и функционалност в компактен размер

Suzuki Every, който се произвежда от 2015 година, принадлежи към популярния клас kei car - субкомпактни японски автомобили. Със своята дължина от едва 3,4 метра, моделът се отличава с ръбест дизайн, къс преден капак и вертикални задни колони. Версията J Limited се откроява с гланцово черни брони, огледала и дръжки на вратите, както и тонирани LED фарове.

Уютен интериор

Въпреки компактните си размери, Suzuki Every J Limited е проектиран да бъде функционален дом на колела. Той предлага две места за спане, които се образуват чрез сгъване на задните седалки. За допълнителен комфорт се предлагат опции като багажник на покрива, мрежа за съхранение на вещи под тавана и куки за закачане на различни принадлежности.

Технологии и оборудване

Миниванът е оборудван с климатик и електрически плъзгащи се врати. Срещу допълнително заплащане от около 340 евро, клиентите могат да добавят пакет с екстри, който включва Bluetooth, USB порт и камера със 7-инчов екран. Под капака се намира 658-кубиков, трицилиндров турбо двигател с мощност от 64 к.с., съчетан с CVT скоростна кутия. За задвижване на четирите колела се доплаща приблизително 950 евро.


