Иконата еволюира: Suzuki обнови Jimny

Японският производител Suzuki отново насочи прожекторите към своя култов SUV – тривратата версия на Jimny. Този харизматичен офроудър, обичан заради непоколебимия си дух, получи серия от интелигентни актуализации, които подобряват сигурността и комуникационните му възможности. Обновлението фокусира вниманието върху тривратия вариант, тъй като петвратият Jimny Nomade вече зае своето място в японската гама.

Екстериор

Добрата новина за феновете на автентичния дизайн е, че харизматичният външен вид на модела е останал непокътнат. Новата версия е специално създадена за японския пазар и стриктно спазва изискванията за т.нар. „kei автомобили“. Поради това, липсват разширенията на калниците, които са запазена марка на глобалния модел, известен в Япония като Jimny Sierra. Един любопитен и практичен детайл на версията за Страната на изгряващото слънце е добавянето на малки огледала под страничните, които ефективно елиминират мъртвите зони.

Интериор

Салонът на Jimny е облагороден с две приятни промени. Инструменталният панел вече разполага с нов 4,2-инчов информационен дисплей, разположен спретнато между аналоговите циферблати. Това решение със сигурност ще допадне на традиционалистите, които предпочитат класическите инструменти пред изцяло дигиталните системи.

За тези, които търсят повече свързаност, Suzuki предлага опция за 9-инчов инфоразвлекателен екран, заимстван от Swift. Той добавя модерна функционалност и по-изчистен потребителски интерфейс. Все пак, базовите версии продължават да използват познатия, леко обемист пластмасов панел на централната конзола – единственият компромис в иначе целенасочения интериор.

Безопасност

Най-същественият ъпгрейд обаче е фокусиран върху безопасността. Тривратият Jimny вече е стандартно оборудван с поредица от важни системи: Dual Sensor Brake Support II (за подпомагане на спирачките), Система за предупреждение при напускане на лентата, Автоматични дълги светлини, Разпознаване на пътни знаци. Нещо повече, моделите с автоматична трансмисия вече стандартно получават и адаптивен круиз контрол, както и асистент за задна предавка.

Двигатели

В техническо отношение, Jimny продължава да се предлага в две основни версии. Jimny (kei версията) е задвижван от 658-кубиков трицилиндров двигател с турбокомпресор и мощност 63 к.с. (47 kW). Jimny Sierra (глобалната версия) е с по-солиден 1,5-литров четирицилиндров атмосферен двигател с мощност 105 к.с. (77 kW).

И двата варианта запазват своята непоклатима офроуд основа: петстепенна ръчна или четиристепенна автоматична скоростна кутия, система Part-Time за задвижване на всички колела и изключително здраво шаси тип „стълба“.

Цени

Обновеният модел вече е наличен за поръчка в Япония и логично се очаква да намери своя път и към други експортни пазари в близко бъдеще. Цените в йени варират от 1,9 до 2,1 милиона за Jimny и от 2,27 до 2,38 милиона за Jimny Sierra. Добавянето на опционалния 9-инчов дисплей ще оскъпи автомобила с 128 700 йени (около 860 долара).