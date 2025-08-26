Как се справя Golf „двойка“ според днешните стандарти за безопасност

Независим краш тест, проведен от германската организация за безопасност Dekra, ясно демонстрира огромния напредък в автомобилната безопасност през последните няколко десетилетия. Организацията тества Volkswagen Golf от 1989 година от второ поколение срещу неговия съвременен наследник, модел от осмо поколение от 2024 година, в челен сблъсък.

Golf „двойката“. беше подложен на тест за челен сблъсък с бариера при 60 км/ч, процедура, подобна на тази, която Euro NCAP използваше до 2020 година. Резултатите бяха мрачни: пътническото отделение на автомобила бе унищожено напълно и експерт от Dekra заяви, че пътниците биха имали „малки шансове да оцелеят“ поради проникването на компоненти от автомобила и удара върху волана.

За разлика от това, Golf VIII от 2024 година беше тестван при същите условия и резултатът беше коренно различен. Пътническото отделение остана непокътнато и пътниците вероятно ще се отърват само с леки наранявания благодарение на цялостен набор от функции за безопасност, включително въздушни възглавници, предпазни колани и ограничители на силата и по-твърда структура на каросерията.

Освен краш теста, Dekra проведе и редица други сравнения, за да подчертае напредъка. Модерният Golf се нуждаеше от 30% по-малко разстояние, за да спре напълно при тестовете за спиране, и беше в състояние да завърши безопасно маневрен тест при 75 км/ч в сравнение с едва 65 км/ч за модела от 1989 година. Стандартните LED фарове на новия автомобил също бяха оценени като „в съвсем друга лига“ в сравнение с халогенните лампи на предшественика му, а LED задните светлини и задължителната трета спирачна светлина значително подобриха видимостта за другите шофьори.