Новини
Авто »
Как се справя Golf „двойка“ според днешните стандарти за безопасност

Как се справя Golf „двойка“ според днешните стандарти за безопасност

26 Август, 2025 10:45 670 7

  • vw-
  • volkswagen-
  • golf-
  • mk2-
  • dekra

Колата не е особено безопасна, споделят експерти

Как се справя Golf „двойка“ според днешните стандарти за безопасност - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Независим краш тест, проведен от германската организация за безопасност Dekra, ясно демонстрира огромния напредък в автомобилната безопасност през последните няколко десетилетия. Организацията тества Volkswagen Golf от 1989 година от второ поколение срещу неговия съвременен наследник, модел от осмо поколение от 2024 година, в челен сблъсък.

Golf „двойката“. беше подложен на тест за челен сблъсък с бариера при 60 км/ч, процедура, подобна на тази, която Euro NCAP използваше до 2020 година. Резултатите бяха мрачни: пътническото отделение на автомобила бе унищожено напълно и експерт от Dekra заяви, че пътниците биха имали „малки шансове да оцелеят“ поради проникването на компоненти от автомобила и удара върху волана.

Как се справя Golf „двойка“ според днешните стандарти за безопасност

За разлика от това, Golf VIII от 2024 година беше тестван при същите условия и резултатът беше коренно различен. Пътническото отделение остана непокътнато и пътниците вероятно ще се отърват само с леки наранявания благодарение на цялостен набор от функции за безопасност, включително въздушни възглавници, предпазни колани и ограничители на силата и по-твърда структура на каросерията.

Освен краш теста, Dekra проведе и редица други сравнения, за да подчертае напредъка. Модерният Golf се нуждаеше от 30% по-малко разстояние, за да спре напълно при тестовете за спиране, и беше в състояние да завърши безопасно маневрен тест при 75 км/ч в сравнение с едва 65 км/ч за модела от 1989 година. Стандартните LED фарове на новия автомобил също бяха оценени като „в съвсем друга лига“ в сравнение с халогенните лампи на предшественика му, а LED задните светлини и задължителната трета спирачна светлина значително подобриха видимостта за другите шофьори.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    1 1 Отговор
    Интересно ми е на Голфа от 1989 година колко метал, който не се е превърнал в ръждив прах, е останал по купето и гредите?

    10:50 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    3 1 Отговор
    дреме му на БълхарскияПанелeнНeудачник с газифициран и въпреки туй димящ черни кълба немскиб0клук, носещ анцунг и чехли с чорапи, пиян и дрогиран, и каращ без колан, лампи, гражданска, технически, годишен даньк, винетка, триъгълник, аптечка и пожарогасител

    10:57 26.08.2025

  • 6 Голем смех

    2 2 Отговор
    А при ладите как е ? :) хахахахахахахахаа

    Коментиран от #7

    10:57 26.08.2025

  • 7 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Гниещи и опасни (особено по-старите модели). И това не са лади, а пресъздадени от Запада коли, дето са сложили емблема на Лада като руските шизота!

    11:10 26.08.2025