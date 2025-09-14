Потвърдено: Деветото поколение на VW Golf ще запази класическия двигател с вътрешно горене

Volkswagen работи усилено върху деветото поколение на своя емблематичен модел Golf, а най-голямата новина е официалното потвърждение за появата на самозареждаща се хибридна версия (HEV). Това ще бъде първият път в историята на легендарния хечбек, в който той ще получи подобна система, което е директен отговор на основния му конкурент в този сегмент – Toyota Corolla.

Дълго време се спекулираше, че следващото поколение на Golf ще бъде изцяло електрическо и ще се откаже напълно от традиционните двигатели. Нови шпионски снимки обаче сложиха край на тези предположения. Деветото поколение на Golf ще запази класическия двигател с вътрешно горене, но ще го допълни с най-новата хибридна система, която ще му позволи да се движи на къси разстояния в електрически режим, благодарение на литиево-йонна батерия.

Технологични иновации и пазарна стратегия

По време на тестове в Южна Европа, журналисти успяха да заснемат първите прототипи на Golf 9. Инженерите използват каросерията на актуалната версия eHybrid за основа, но всъщност това не е plug-in хибрид (PHEV), а изцяло нова HEV технология. Този ход е част от стратегията на Volkswagen да разшири хибридната си гама и да навлезе в сегмент, където Toyota все още е безспорен лидер.

Според информация на Motor.es, под капака на бъдещия Golf HEV ще работи 1.5-литров TSI бензинов двигател с четири цилиндъра. Планирани са две модификации: базова със 136 к.с. и по-мощна версия със 177 к.с. И в двата случая автомобилът ще бъде с предно задвижване, а благодарение на хибридната система ще получи екологичен знак ECO, който предоставя редица предимства за собствениците в Европа.

Завръщане към корените

По този начин Volkswagen Golf 9 не само ще запази позицията си в сегмента на традиционните компактни модели, но и наистина ще може да се конкурира с Toyota Corolla на хибридния пазар. Това решение е изключително важно, тъй като потвърждава продължаващото съществуване на "класическия" Golf, след като доскоро се смяташе, че компанията ще се фокусира изцяло върху електрическите автомобили от серията ID.

Няма нужда обаче да бързаме с очакванията за пазарна премиера, тъй като Golf 8.2 беше пуснат наскоро. Производствената версия на Golf HEV се очаква не по-рано от 2027 година, когато Volkswagen планира да покаже на света деветото поколение на най-популярния си хечбек.