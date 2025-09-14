Потвърдено: Деветото поколение на VW Golf ще запази класическия двигател с вътрешно горене

Volkswagen работи усилено върху деветото поколение на своя емблематичен модел Golf, а най-голямата новина е официалното потвърждение за появата на самозареждаща се хибридна версия (HEV). Това ще бъде първият път в историята на легендарния хечбек, в който той ще получи подобна система, което е директен отговор на основния му конкурент в този сегмент – Toyota Corolla.
Дълго време се спекулираше, че следващото поколение на Golf ще бъде изцяло електрическо и ще се откаже напълно от традиционните двигатели. Нови шпионски снимки обаче сложиха край на тези предположения. Деветото поколение на Golf ще запази класическия двигател с вътрешно горене, но ще го допълни с най-новата хибридна система, която ще му позволи да се движи на къси разстояния в електрически режим, благодарение на литиево-йонна батерия.
Технологични иновации и пазарна стратегия
По време на тестове в Южна Европа, журналисти успяха да заснемат първите прототипи на Golf 9. Инженерите използват каросерията на актуалната версия eHybrid за основа, но всъщност това не е plug-in хибрид (PHEV), а изцяло нова HEV технология. Този ход е част от стратегията на Volkswagen да разшири хибридната си гама и да навлезе в сегмент, където Toyota все още е безспорен лидер.
Според информация на Motor.es, под капака на бъдещия Golf HEV ще работи 1.5-литров TSI бензинов двигател с четири цилиндъра. Планирани са две модификации: базова със 136 к.с. и по-мощна версия със 177 к.с. И в двата случая автомобилът ще бъде с предно задвижване, а благодарение на хибридната система ще получи екологичен знак ECO, който предоставя редица предимства за собствениците в Европа.
Завръщане към корените
По този начин Volkswagen Golf 9 не само ще запази позицията си в сегмента на традиционните компактни модели, но и наистина ще може да се конкурира с Toyota Corolla на хибридния пазар. Това решение е изключително важно, тъй като потвърждава продължаващото съществуване на "класическия" Golf, след като доскоро се смяташе, че компанията ще се фокусира изцяло върху електрическите автомобили от серията ID.
