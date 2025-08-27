Критикуваната от Мате Римац кола е най-бързият електромобил в света (ВИДЕО)

Yangwang U9 Track Edition, четиримоторен електрически хиперкар от луксозната подмарка на BYD, постави нов световен рекорд за електрически автомобили, достигайки максимална скорост от 472,41 км/ч на 8 август в Германия. Това надминава предишния рекорд от 438,71 км/ч, поставен от Aspark Owl през 2024 година.

Рекордьорът е модифицирана версия на серийния Yangwang U9 и се задвижва от четири двигателя с обща мощност от почти 3000 конски сили. Всеки мотор може да достигне до 30 000 об/мин и произвежда над 744 конски сили. Автомобилът е построен върху това, което производителят нарича „първата в света серийно произвеждана платформа за превозни средства с ултрависоко напрежение от 1200 волта“.

Освен огромната си мощност, U9 Track Edition е оборудван с високотехнологична интелигентна система за контрол на каросерията DiSus-X. Тази технология, която се използва и в стандартния U9, позволява на автомобила да извършва необичайни маневри като „скачане“ или шофиране на три колела. За версията за писта софтуерът е подобрен за оптимално управление при висока скорост, като прави независими настройки на окачването на всяко колело.

Хиперколата разполага и с усъвършенствана система за разпределение на въртящия момент, която може да прави настройки на въртящия момент на всяко колело повече от 100 пъти в секунда, за да предотврати приплъзването на колелата и загубата на сцепление. Визуално, рекордното модел е загубило голямото задно крило на стандартния U9 в полза на преден сплитер от въглеродни влакна, за да подобри аеродинамиката за високоскоростното си движение. Колата използва и нови, специално разработени за писта полуслик гуми, създадени в сътрудничество с Giti Tire.

Новият рекорд поставя началото на състезанието за първия електромобил, който официално ще преодолее бариерата от 482,80 км/ч(300 мили в час).