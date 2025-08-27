Новини
Критикуваната от Мате Римац кола е най-бързият електромобил в света (ВИДЕО)

27 Август, 2025 15:17 283 0

Yangwang U9 Track Edition постигна рекордна скорост

Yangwang U9 Track Edition, четиримоторен електрически хиперкар от луксозната подмарка на BYD, постави нов световен рекорд за електрически автомобили, достигайки максимална скорост от 472,41 км/ч на 8 август в Германия. Това надминава предишния рекорд от 438,71 км/ч, поставен от Aspark Owl през 2024 година.

Рекордьорът е модифицирана версия на серийния Yangwang U9 и се задвижва от четири двигателя с обща мощност от почти 3000 конски сили. Всеки мотор може да достигне до 30 000 об/мин и произвежда над 744 конски сили. Автомобилът е построен върху това, което производителят нарича „първата в света серийно произвеждана платформа за превозни средства с ултрависоко напрежение от 1200 волта“.

Освен огромната си мощност, U9 Track Edition е оборудван с високотехнологична интелигентна система за контрол на каросерията DiSus-X. Тази технология, която се използва и в стандартния U9, позволява на автомобила да извършва необичайни маневри като „скачане“ или шофиране на три колела. За версията за писта софтуерът е подобрен за оптимално управление при висока скорост, като прави независими настройки на окачването на всяко колело.

Хиперколата разполага и с усъвършенствана система за разпределение на въртящия момент, която може да прави настройки на въртящия момент на всяко колело повече от 100 пъти в секунда, за да предотврати приплъзването на колелата и загубата на сцепление. Визуално, рекордното модел е загубило голямото задно крило на стандартния U9 в полза на преден сплитер от въглеродни влакна, за да подобри аеродинамиката за високоскоростното си движение. Колата използва и нови, специално разработени за писта полуслик гуми, създадени в сътрудничество с Giti Tire.

Новият рекорд поставя началото на състезанието за първия електромобил, който официално ще преодолее бариерата от 482,80 км/ч(300 мили в час).


