Rimac представи най-рядката кола в историята си, която дава достъп до много повече от автомобил

В свят, в който стандартните хиперколи вече не изглеждат достатъчни за най-високите слоеве на данъчната скала, Мате Римац представи още по-ексклузивен клас автомобили. Rimac Nevera R Founder’s Edition, ограничен до само десет бройки в световен мащаб, официално премина от обикновена покупка на високопроизводителен автомобил в пропуск за достъп до свещената сърцевина на империята Bugatti Rimac. За десетте лица, които са действали достатъчно бързо, за да си осигурят тези бройки – всичките които бяха резервирани в рамките на една седмица от частното им обявяване – пакетът включва много повече от един комплект ключове. Всеки собственик получава специална фирмена карта, която му дава „директен достъп“ до най-модерната централа на марката, както и приоритетни покани да присъства на бъдещи рекордни състезания и място на масата по време на стратегическите дискусии в заседателната зала. В безпрецедентен ход Rimac дори позволява на членовете на „Founder’s Club“ да дават пряко мнение и да влияят върху инженерната и дизайнерската насока на бъдещия каталог на марката.

Фазата на персонализиране на тези десет машини прилича повече на сесия за изработка на дрехи по поръчка в ателие от висок клас, отколкото на традиционен конфигуратор на автомобили. Всеки купувач е поканен да седне лично с главния изпълнителен директор Мате РимаЦ и главния дизайнер Франк Хейл, за да избере уникалната естетика на своя автомобил. Въпреки че всяка Founder’s Edition следва специфичен двуцветен дизайн и разполага със същата асиметрична тапицерия на седалките, каквато има в личния автомобил на Мате, нивото на персонализация на материалите, ръчно шитите кожи и цветовете е практически неограничено. Опитът достига своя връх в процеса на доставка, при който Мате лично предава автомобила и се присъединява към собственика за професионална програма за обучение на шофьори. Тази интензивна сесия на пистата, подкрепена от елитния тестови екип на Rimac, е предназначена да гарантира, че тези десет собственици могат действително да се справят с ужасяващите нива на производителност, които автомобилът предлага.

От техническа гледна точка Nevera R е майсторски клас в инженерството на електрическите задвижващи системи, доказвайки, че апетитът за висококачествени хиперколи с батерии е жив и здрав сред колекционерите. Задвижвана от четири независими електрически мотора, машината генерира зашеметяващите 2107 конски сили, което ѝ позволява да ускори от 0 до 100 км/ч за 1,66 секунди, което е в разрез с физичните закони. Не само за скорост по права линия, обозначението „R“ означава по-прецизно управление и по-агресивна аеродинамика в сравнение със стандартния Nevera, което гарантира, че той остава еталон в сегмента.