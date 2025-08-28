Шефът на Mercedes с остри критики към ЕС и забраната на ДВГ

Ола Калениус, главен изпълнителен директор на Mercedes и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публично призова Европейския съюз да преразгледа спорната си забрана влизаща в сила от 2035 година за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене. В отворено писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Калениус, заедно с Матиас Цинк от Европейската асоциация на доставчиците на автомобилни части (CLEPA), изтъкна, че геополитическият и икономическият пейзаж се е „променил драстично“ откакто забраната беше обявена за първи път.

Каллениус, който по-рано предупреди, че настоящата траектория на ЕС може да доведе до „срив“ на индустрията, заяви в писмото, че строгите цели за CO2, които налагат 100% намаление на емисиите до 2035 година, „просто вече не са осъществими“. Той счита, че е необходим по-прагматичен и гъвкав подход, за да се гарантира конкурентоспособността на Европа и успешният преход към въглеродна неутралност до 2050 година, цел, към която автомобилните производители остават ангажирани.

Европейската комисия ще обсъди въпроса на 12 септември по време на стратегически диалог, който Калениус счита за „последен шанс“ за ЕС да коригира курса си. Резултатът от тези дискусии може да доведе до преразглеждане и потенциално забавяне на забраната. ЕС вече даде известно облекчение на автомобилните производители, като им позволи да изчисляват средните си цели за емисии на CO2 за периода 2025-2027 година, а не на годишна база.

Въпреки това не всички автомобилни производители са съгласни с предложените промени. Европейският шеф на Kia, Марк Хедрих, изрази опасения, че отмяната на забраната ще наруши вече установените им планове и ще струва на компанията „състояние“, тъй като тя вече има значителен брой електрически автомобили в процес на разработка.

Дебатът за съдбата на забраната има глобални последствия, тъй като може да промени продуктовите стратегии и да повлияе на икономиите от мащаба за автомобилните производители по целия свят.