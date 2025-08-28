Новини
Авто »
Шефът на Mercedes с остри критики към ЕС и забраната на ДВГ

28 Август, 2025 11:48 831 9

  • ола калениус-
  • mercedes-
  • amg-
  • двг

Калениус за пореден път се противопостави на решенията на Европа

Шефът на Mercedes с остри критики към ЕС и забраната на ДВГ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ола Калениус, главен изпълнителен директор на Mercedes и президент на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публично призова Европейския съюз да преразгледа спорната си забрана влизаща в сила от 2035 година за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене. В отворено писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Калениус, заедно с Матиас Цинк от Европейската асоциация на доставчиците на автомобилни части (CLEPA), изтъкна, че геополитическият и икономическият пейзаж се е „променил драстично“ откакто забраната беше обявена за първи път.

Каллениус, който по-рано предупреди, че настоящата траектория на ЕС може да доведе до „срив“ на индустрията, заяви в писмото, че строгите цели за CO2, които налагат 100% намаление на емисиите до 2035 година, „просто вече не са осъществими“. Той счита, че е необходим по-прагматичен и гъвкав подход, за да се гарантира конкурентоспособността на Европа и успешният преход към въглеродна неутралност до 2050 година, цел, към която автомобилните производители остават ангажирани.

Европейската комисия ще обсъди въпроса на 12 септември по време на стратегически диалог, който Калениус счита за „последен шанс“ за ЕС да коригира курса си. Резултатът от тези дискусии може да доведе до преразглеждане и потенциално забавяне на забраната. ЕС вече даде известно облекчение на автомобилните производители, като им позволи да изчисляват средните си цели за емисии на CO2 за периода 2025-2027 година, а не на годишна база.

Въпреки това не всички автомобилни производители са съгласни с предложените промени. Европейският шеф на Kia, Марк Хедрих, изрази опасения, че отмяната на забраната ще наруши вече установените им планове и ще струва на компанията „състояние“, тъй като тя вече има значителен брой електрически автомобили в процес на разработка.

Дебатът за съдбата на забраната има глобални последствия, тъй като може да промени продуктовите стратегии и да повлияе на икономиите от мащаба за автомобилните производители по целия свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо..

    5 1 Отговор
    Киата не може да донесе вода на малкия си пръст на бенцо..имам 20 годишен с30-пет цилиндров дизелак,с тва чудо и 500 нютана ще изям из проходите електрическио корец барбар с джантите

    12:03 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕС да върви на м.йната си

    5 0 Отговор
    ЕС да върви на м.йната си. Няма да им караме вредните електричките. Електрокари нещем. ДВГ завинаги.

    Коментиран от #5

    12:05 28.08.2025

  • 4 Един

    4 0 Отговор
    Не! Не се е противопоставил "за пореден път" - до сега залагаше твърдо на електрификация и беше срещу брандовете, които защитаваха ДВГ... ама започнаха да проглеждат след като продажбите и печалбите им паднаха заради електро-дивотията, която налагат

    12:16 28.08.2025

  • 5 Един

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС да върви на м.йната си":

    Колега, " ЕС да върви на м.йната си" е достатъчно - то е по всички параграфи, не само заради електричките! Безумен фашизиран кочек е тоя "съюз"! Понци схема за балъци! Който се чупи пръв ще спечели!

    12:18 28.08.2025

  • 6 Анонимен

    6 0 Отговор
    Когато спре тока(по време на военен конфликт няма ток)леките автомобили, които са електрически, автоматично няма как да функционират.Парализата ще бъде пълна по желание на властимащите.Когато се планира,трябва да се мисли,което не е черта на сегашните управленци.За пореден път има разминаване между реалност и фантазии.

    12:19 28.08.2025

  • 7 двг е в залез

    0 3 Отговор
    в мерцедес явно не сте разбрали още

    Коментиран от #8, #9

    12:40 28.08.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "двг е в залез":

    Къдя тва?
    Електрички се купуват основно в Китай - щото партията казва, и в Европа щото пак партията казва!
    В свободните държави, където пазара решава се продава ДВГ, а ел остава ненужна екзотика

    12:43 28.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "двг е в залез":

    Добре де,
    Ама нали " Пазарът решава!" ❗🤔
    Нали "Плановата икономика била льош социалистически прийом!" ❗🤔
    А ква стана тя🤔❗

    12:45 28.08.2025