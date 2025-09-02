Mercedes е готов с нов мощен ДВГ, отговарящ на euro 7

Mercedes-Benz е принуден да адаптира своите мощни двигатели към строгия екологичен стандарт Euro 7, който трябва да влезе в сила през юли 2027 година. Ето защо марката е разработила изцяло нов битурбо V8, който не само отговаря на съвременните екологични изисквания, но се оказва и по-мощен, и по-ефективен от предишните си версии, надминавайки дори известния AMG GT Black Series.

Това е принудителната реакция на компанията след вълната от критики, последвали пускането на пазара на хибридни версии с четирицилиндрови двигатели. Въпреки че тези двигатели демонстрираха висока ефективност и впечатляваща динамика, клиентите се оплакаха, че характерът и емоцията от шофирането са загубили своята автентичност, а усещането за истински AMG е изчезнало.

Директорът по развитието на AMG, Щефен Ястроу, потвърди пред медии, че новият двигател ще бъде електрифициран, но в умерен 48-волтов MHEV формат. Това ще помогне за намаляване на вредните емисии, без да се губи истинският спортен характер. Официални спецификации все още не са публикувани, но Ястроу отбеляза, че потенциалът на агрегата ще надхвърли 720 конски сили, което го прави по-мощен от всички предишни серийно произвеждани AMG V8 двигатели.

За моделите от среден клас, като обновените C 63 AMG и новият CLE 63, е планирана версия с около 600 конски сили. За флагманските спортни автомобили, по-специално новият AMG GT, са обещани още по-високи мощности.

Очаква се двигателят да бъде пуснат на пазара в края на 2027 година, след влизането в сила на стандарта Euro 7. Това означава, че фейслифтовете на C-класа и CLE, които вече се подготвят за актуализация, най-вероятно ще запазят сегашния 4.0-литров V8 с два турбокомпресора, който и днес осигурява изключителна производителност.

По този начин Mercedes-Benz осъзнава необходимостта от завръщане към класиката, съчетана с модерни технологии. компанията се опитва да възстанови доверието и интереса на своите лоялни клиенти, за които звукът и усещането за истински V8 остават ключов елемент от емоционалното преживяване, предоставено от AMG.