Африка значително увеличи покупката на бензин и дизел от САЩ

Американските компании бързо заместват традиционните доставчици на бензин и дизелово гориво от региона на Персийския залив в африканските страни, съобщи радио SABC.

Вносът на гориво от САЩ за Африка се е увеличил значително по време на военните действия в Персийския залив. Южна Африка е внесла 5 милиона барела дизелово гориво и 400 000 барела бензин от САЩ през този период. Никога преди Южна Африка не е купувала толкова значителни обеми гориво от американски компании.

В момента в Южна Африка няма търговско производство на петрол. Страната консумира малко над 600 000 барела петролни продукти на ден. От тях 160 000 барела моторно гориво се произвеждат от въглища, добивани в Южна Африка. Останалата част се внася от световния пазар. Освен това над 70% от енергийните доставки на Южна Африка традиционно идват от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Кот д'Ивоар и Намибия, които преди това са купували гориво от страните от Персийския залив, правят значителни покупки на гориво от Съединените щати. Според радиостанцията Съединените щати се превръщат в един от основните източници на дизел и бензин за Африка.