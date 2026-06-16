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Африка значително увеличи покупката на бензин и дизел от САЩ

Африка значително увеличи покупката на бензин и дизел от САЩ

16 Юни, 2026 15:21 467 1

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Значителният ръст се наблюдава от началото на военните действия в Персийския залив

Африка значително увеличи покупката на бензин и дизел от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските компании бързо заместват традиционните доставчици на бензин и дизелово гориво от региона на Персийския залив в африканските страни, съобщи радио SABC.

Вносът на гориво от САЩ за Африка се е увеличил значително по време на военните действия в Персийския залив. Южна Африка е внесла 5 милиона барела дизелово гориво и 400 000 барела бензин от САЩ през този период. Никога преди Южна Африка не е купувала толкова значителни обеми гориво от американски компании.

В момента в Южна Африка няма търговско производство на петрол. Страната консумира малко над 600 000 барела петролни продукти на ден. От тях 160 000 барела моторно гориво се произвеждат от въглища, добивани в Южна Африка. Останалата част се внася от световния пазар. Освен това над 70% от енергийните доставки на Южна Африка традиционно идват от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Кот д'Ивоар и Намибия, които преди това са купували гориво от страните от Персийския залив, правят значителни покупки на гориво от Съединените щати. Според радиостанцията Съединените щати се превръщат в един от основните източници на дизел и бензин за Африка.


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